Honismereti vetélkedő Ürményházán: Mit tudsz Torontál vármegyéről

2021. november 16. 22:11

Az Ürményházi Ifjúsági Klub (ÜIK) és a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete (VMPE) közös szervezésében tartották meg huszonegyedik alkalommal a Mit tudsz Torontál vármegyéről? elnevezésű helytörténeti és honismereti vetélkedőt az általános iskolások számára november 13-án Ürményházán.

A megmérettetésre 9 csapat jelent meg: négy óbecsei (Bácskai vadlányok, Furfangos ördögök, Töri-molyok és Bácskai hősök, fölkészítőjük: Surányi Roland), két temerini (Töri-törők és Töri-szakik, fölkészítőjük: Zséli Kornélia) és egy-egy szajáni (Szajáni betyárok, fölkészítőjük: dr. Zsoldos Ferenc) és torontálvásárhelyi (Torontáli betyárok, fölkészítőjük: Onjin Hartig Viktória), valamint a helybeliek csapata (Ürményháza védelmezői, fölkészítőjük: Huszka Endre).

Az idei, XXI. „Mit tudsz Torontál vármegyéről?” történelmi vetélkedő anyagát dr. Szilágyi Mária építészmérnök, műemlékvédelmi szakmérnök, az Újvidéki Egyetem Építészeti és Városrendezési Tanszékének docense állította össze. A szöveget, amiből a versenyzők erre a napra készültek, Szilágyi Mária és Anica Draganić: A zsombolyai uradalom című könyvéből vett eredeti részletek képezték. A magyar, román és német nyelven megjelent könyv a Bánság 18-19. századi újraéledésében meghatározó szerepet betöltő Csekonics család építészeti örökségét mutatja be. Az egyik legnagyobb uradalom a Bánságban a Csekonics család zsombolyai uradalma volt, korszerű gazdálkodásával példaként szolgált Nyugat-Európa országai számára is. A család, az itt töltött 140 év alatt jelentős épületállományt hozott létre, ezek közül számos értékes épület áll még ma is. A versenyzőknek a Csekonics családdal és gazdálkodásukkal, magánéletükkel is meg kellett ismerkedniük.

A vetélkedő időpontja egybeesett egy másik jelentős ünneppel: a magyar nyelv napja volt november 13-án. A szervező, Móricz Elvira erről se feledkezett meg. A Szent Anna templomban tartott ünnepi megnyitón prózával, verssel és egy rövid előadással is megemlékeztek arról, hogy „Egyetlen hazánk van: ez a magyar nyelv.” (Kányádi Sándor)

A versenyző csapatok kétfelé oszlottak: míg az egyik részük a tanultakról adott tanúbizonyságot játékos formában, dobókocka és egy asztalnyi Csekonics birtokot ábrázoló mappa segítségével, addig a többiek falujáráson vettek rész, néhány helybeli anyanyelvápoló közreműködésével, és nyelvi feladatokat oldottak meg több-kevesebb sikerrel. A kétfordulós megmérettetés végén megszületett az eredmény.

A Szilágyi Mária, Martinek Imre és Móricz Elvira összetételű zsűri értékelésében elmondta, hogy a csapatok jól fölkészültek voltak. Ezáltal ismét sikerült Torontál vármegye egy történelmi szakaszát alaposan megismerniük.

Harmadik helyezettek az óbecsei Töri-molyok lettek: Burai Blanka, Dózsa Kitti és Kiss Anett, fölkészítőjük Surányi Roland volt. Második helyen a temerini Töri-törők végeztek: Bartók Viola, Gombár Réka és Rencsár Ágnes. És elsők a szintén temerini Töri-szakik lettek: Gombár Viktor, Verebélyi Viktor, Rencsár Béla. Mindkét csapat fölkészítője Zséli Kornélia volt.

Minden résztvevő ajándékcsomaggal térhetett haza. Az első helyezettek magyarországi nyaraláson is részt vehetnek majd a nyár folyamán.

A pályázati pénzből megvalósított verseny támogatói az ürményházi vadászok, a „Szabó” sütöde, az Ürményházi helyi közösség, Zichyfalva község és az ürményházi asszonyok, valamennyien hozzájárultak a jó hangulatban telő vetélkedő sikeres lebonyolításához.

A főszervező Móricz Elvira volt.

Viola Lujza

