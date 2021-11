Komárom az „összetartozás városa”

2021. november 16. 23:47

A dél-komáromi Endresz Csoport és az észak-komáromi Egy Jobb Komáromért Polgári Társulás kezdeményezésére – előbb a Duna jobb partján, majd a bal partján is – a képviselők határozatban nyilvánították Komáromot az összetartozás városának.

Dél-Komárom még 2019 áprilisában egyedi határozatban döntött a cím elfogadásáról, míg Észak-Komárom a legutóbbi, november 11-én tartott ülésén. Knirs Imre a beterjesztők nevében kérte a képviselők támogatását. Mint mondta, Komárom történelmi összetartozása tény, de emellett a „két ország egy város” gondolat szellemében számos kulturális és sportrendezvényt szervez közösen a két Komárom, a 2004-es uniós csatlakozás óta pedig már fizikai határok sincsenek a két város között.

„Ezt az összetartozást szeretném, ha ezzel a határozattal megerősítenénk. Kérem képviselőtársaimat, támogassák a kérvényt!”

Stubendek László képviselő hozzászólásában arra mutatott rá, hogy a két települést már a római korban híd kötötte össze.

„1896-ban hivatalosan is egyesült a két városrész. Bár száz évvel ezelőtt derékba törték ezt az együttes fejlődést, az összetartozás ereje a 21. században is él és mindennél erősebb. Én ezért támogatom a beterjesztett határozati javaslatot” – mondta, hozzáfűzve, a Csemadok Komáromi Alapszervezete is támogatja a javaslat elfogadását.



Andruskó Imre szintén több helyi civil szervezet támogatását tolmácsolva elmondta, ennek a határozatnak az elfogadása egy olyan lépés, amellyel meghaladhatjuk a történelmet. „Ez egy lépés afelé, hogy túl tudjunk lépni a történelem azon részén, ami a magyarok számára kedvezőtlenül alakult, és afelé, hogy tovább építsük a kapcsolatokat” – vélekedett.



A képviselőtestület jelenlévő 18 tagja egyhangúlag elfogadta a javaslatot.

Szalai Erika/Felvidék.ma

felvidek.ma