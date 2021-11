Az óvári Összetartozás keresztje

2021. november 17. 09:04

Az identitás erősítését és a keresztény hit és értékek mélyítését célozza meg az Óvár község fölé magasodó Szurdok-hegyen felállított Összetartozás keresztje. A nyolc méter magas kereszt a falu tényleges összefogásának eredményeként született meg.

Az óvári Hereditas Polgári Társulás kezdeményezésére, részben pályázati forrásból állították a keresztet. „A civil szervezet kezdeményezését az önkormányzatunk is támogatta. A falu lakosságának az összefogásával, adományok és önzetlen segítséggel sikerült megvalósítani a közel tízéves ötletet” – nyilatkozta a Felvidék.ma megkeresésére Vízi József, Óvár polgármestere.

Mint hozzátette: 2012-ben fogalmazódott meg a keresztállítás gondolata. Ám az anyagi források akkor nem álltak rendelkezésre. A helyiek, élükön az időközben elhunyt Szabó Lajossal nem tettek le a kezdeményezésről.

A javarészt Besztercebányai Megyei Önkormányzat támogatásával elkészült kereszt a keresztényi összetartozást jelképezi.

„A keresztényi erkölcsök mellett az idetartozás, a lokálpatriotizmus felett is őrködik a Szurdok-hegyen álló kereszt” – szögezte le a falu első embere.

A hely kiválasztása sem véletlen. A falu fölé magasodó kopasz csúcsú hegy az összejövetelek és emlékezések színtere. Egykoron tábortűzzel emlékeztek meg itt a második világégés végéről. A hatalmas tábortűz fénye beragyogta a kis települést.

A Szurdokról remek kilátás van a falut ölelő természetre, a dombok és erdők közepette felvillan Balassagyarmat, a nógrádszakáli templom és kálvária, tiszta nyári időszakban Hollókőig is ellátni. Mindezt összeköti a vadregényes Ipoly.

Az összetartozás keresztje a helyi egyházközség kataszterén áll, melyet hosszú távú bérletbe adtak az önkormányzatnak. A községi hivatal fizikai munkával, gépi és anyagi segítséggel támogatta a nemes kezdeményezést.

Vízi Mária, a Hereditas Polgári Társulás vezetője portálunknak kifejtette: folyamatosan keresték a lehetőségeket az ötlet kivitelezésére. Az anyagi források mellett a kereszt alkotóját is keresték. Mint elmondta, többféle megoldás is szóba került. Végül a fa alapanyag mellett döntöttek. A nyolc méter magas kereszt szárnyainak a végét krómozott acél süveggel fedték be, ezzel állítva meg a víz behatolását a fába.

A kereszt alatti kőtalapzaton az alábbi felirat olvasható: „Ott fenn a hegyen van az a hely, ahol a szív békére lel … .”

A kereszt kezdeményezője a társulás vezetőjének az édesapja volt. Szabó Lajos bácsi látva a környék egyes településeinek (Kékkő, Nagyzellő) határában felállított kereszteket, szerette volna, ha szülőfaluja dombján is állna hasonló. Sajnos, a kereszt felállítását már nem élhette meg.

Kép: Vízi Mária

„Csodálatos dolog, hogy a sok viszontagság közepette megéltük a kereszt felállítását. A falu apraja-nagyja fogott össze a nemes cél érdekében”

– emelte ki Vízi Mária.

A Hereditas civil szervezet céljai közt szerepel a falu értékeinek, örökségének az ápolása. Jelenleg a községben állt egykori gémeskutat szeretnék újra felépíteni.

A tervek szerint az összetartozás keresztje zarándokhellyé válna, a szeptember 14-ei óvári búcsún zarándokolnának el a kereszthez.

A megnyugvás és hitünk mélyítése mellett remek kirándulási állomás az elmúlt hetekben felállított kereszt, Palócország csodás szegletében, a gyönyörű Ipoly mentén, a Szurdok-hegy kopasz csúcsán.

Pásztor Péter/Felvidék.ma

felvidek.ma