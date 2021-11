Fidesz: a baloldal elvette és újra elvenné a tizenharmadik havi nyugdíjat

2021. november 17. 22:14

A baloldal elvette és újra elvenné a tizenharmadik havi nyugdíjat - mondta Dunai Mónika, a Fidesz országgyűlési képviselője szerdán, az MTI-hez eljuttatott videónyilatkozatában.

Dunai Mónika emlékeztetett, a kormány a jövő év elején a teljes 13. havi nyugdíjat kifizeti, így a nyugdíjprémium után újabb támogatás érkezik az idősekhez.



"Sokat dolgoztunk az elmúlt években azért, hogy az időseknek is többet adhassunk" - mondta, hozzátéve, "ehhez jó szándék és jó gazdaságpolitika kell".



A baloldalban azonban "se a szándék, se a képesség nem volt és nincs meg ahhoz, hogy az időseket támogassa" - jelentette ki.



"Emlékezzünk vissza, a Gyurcsány-Bajnai-kormány a válságban is csak elvett az idősektől", miközben ők egyre gazdagodtak, "a nyugdíjasokat meg azzal etették, hogy nekik szorítaniuk kell a nadrágszíjon" - közölte Dunai Mónika.



Kiemelte, a baloldal azzal hitegette az időseket, hogy "nem kell félni, nem fog fájni".



"Most ugyanezt a cinizmust halljuk a baloldaltól: Márki-Zay Péter egyenesen ellenzi és böszmeségnek tartja a tizenharmadik havi nyugdíj visszaadását, és gúnyosan még azt is üzeni az időseknek, hogy fűtsenek kevesebbet, és használjanak kevesebb áramot és vizet" - mondta a Fidesz politikusa.



Dunai Mónika hangsúlyozta, "nincs két baloldal, egy baloldal van".



"A Gyurcsány-Márki-Zay-féle baloldal újra elvenné a tizenharmadik havi nyugdíjat is, ne hagyjuk ezt! Állítsuk meg őket!" - zárta nyilatkozatát a kormánypárti képviselő.



MTI