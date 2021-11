Feljelentést tett a Városháza-ügyben Volner János

2021. november 17. 22:19

Hivatali vesztegetés miatt feljelentést tett ismeretlen tettes ellen a Városháza-ügyben Volner János független országgyűlési képviselő, a nevét viselő párt elnöke.

A politikus a feljelentés benyújtása előtt tartott szerdai sajtótájékoztatóján kijelentette: a napokban nyilvánosságra került felvételek felvetik annak gyanúját, hogy a fővárosi önkormányzat vezetői közül valaki vesztegetési pénzt fogadott el.



A Volner Párt vezetője a baloldal által működtetett "maffiaszerű hálózatról" beszélt. A politikus szerint "a főpolgármester most már egy krónikus hazudozóvá vált", Budapestre pedig visszatért a Demszky Gábor volt főpolgármester és helyettese, Hagyó Miklós nevével fémjelzett korszak, csak nagyobb összegek forognak kockán.



A főváros ingatlanvagyonát rohamosan élik fel Karácsony Gergelyék és a baloldali polgármesterek - tette hozzá Volner János, megjegyezve, hogy az előző vezetés által átadott 199 milliárdos tartalékból is alig maradt valami mára.



Kifogásolta azt is, hogy a főpolgármester nem a korrupció, hanem annak leleplezői ellen indított vizsgálatot, megjegyezve, "Karácsony Gergelyre mindig is ez az álságos magatartás volt jellemző".



MTI