Csehország: Milos Zeman kormányfővé nevezi ki Petr Fialát

2021. november 17. 22:34

Milos Zeman cseh államfő november 26-án, jövő pénteken kormányfővé nevezi ki Petr Fialát, a Polgári Demokratikus Párt elnökét - közölte Petr Fiala szerdán Prágában, miután a Központi Katonai Kórházban találkozott az államfővel.

Fiala kormányfővé történő kinevezésére a Prágától nyugatra fekvő Lány városának kastélyában kerül sor, amely a cseh elnökök vidéki rezidenciája.



Ezután Milos Zeman találkozni szeretne a miniszterjelöltekkel, ami szerinte mintegy tíz napot venne igénybe. Ezt követően az elnök kinevezné az egész kormányt - szögezte le a kormányfőjelölt. Szerinte a 18 tagú kormány jelöltjei közül Milos Zemannak egy jelölt ellen vannak kifogásai. Konkrét nevet Fiala nem mondott.



Petr Fiala, aki az októberi képviselőházi választásokon győztes hárompárti Spolu koalíció és a vele együtt kormányt alakítani akaró, harmadik helyen végzett kétpárti PirSTAN koalíció közös kormányfőjelöltje elmondta, hogy ismertette az államfővel a konkrét miniszterjelölteket is.



A 18 tagú kabinetben a Spolu koalíciónak (ODS, KDU-CSL, TOP 09) a miniszterelnökön kívül tíz minisztere lesz, a PirSTAN koalíció hét tárcavezetői helyet foglalhat el.



A jövőbeni kormány első alelnöke és belügyminisztere Vít Rakusan, a STAN párt elnöke lenne, a további három alelnök Marián Jurecka, a KDU-CSL elnöke munkaügyi és népjóléti miniszter, Ivan Bartos, a Kalózpárt elnöke regionális fejlesztési miniszter, Vlastimil Válek, a TOP 09 egészségügyi szakértője pedig egészségügyi miniszter lenne.



A fontosabb tárcák közül a pénzügyminisztériumot Stanislav Stanjura (ODS), a védelmi tárcát Jana Cernochová (ODS), míg a külügyminisztériumot Jan Lipavsky (Kalózpárt) vezetné. Prágai sajtóértesülések szerint éppen Jan Lipavsky az, akinek személye ellen az államfőnek kifogásai vannak. Hivatalosan azonban ezt nem erősítették meg, de nem is cáfolták.



Milos Zeman arra számít, hogy egy miniszterjelöltet meg fog vétózni. A cseh államfő a Nova kereskedelmi televízióban szerdán este sugárzott interjúban nevet nem mondott, de megjegyezte, hogy a jelöltet személyesen nem ismeri.



A leendő kormányfőről szólva kifejtette: "hosszú évek óta ismerjük egymást, tegeződünk, és jó lenne együttműködnünk. Bár több miniszternél az a gyanúm, hogy a tárcához, amelyet irányítaniuk kell, egyáltalán nem értenek, mert ezzel sohasem foglalkoztak, leszek annyira toleráns, hogy a vétómat csak egy személyre korlátozom". Az interjút az államfővel szerdán, a katonai kórházban rögzítették.



A várhatóan megvétózandó miniszterjelölről Zeman megjegyezte: "nincs szó személyes ellentétekről, mert az illetővel soha nem találkoztam". Hozzátette: "komoly okom van rá, amit közlök Fiala kormányfővel, s amelyet nem lehet megcáfolni" - tette hozzá.



Milos Zeman az interjúban leszögezte: nem akarja késleltetni a kormány megalakulását, ezért javasolni fogja Fialának, hogy ideiglenesen maga töltse be a szabad posztot vagy annak vezetésével bízza meg valamelyik miniszterét.

A cseh elekronikus média ezzel kapcsolatban ismételten Jan Lipavsky kalózpárti külügyminiszterjelölt nevét emlegeti.

MTI