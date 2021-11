Ukázt adott Lengyelországnak egy CDU-politikus

2021. november 17. 22:42

Ideiglenes belépést kell biztosítani az Európai Unió területére a lengyel-fehérorosz határ fehérorosz oldalán rekedt embereknek - mondta Wolfgang Schäuble, a német Kereszténydemokrata Unió (CDU) politikusa egy szerdán közölt interjúban.

A szövetségi parlament (Bundestag) volt elnöke a Madsack német médiacsoporthoz tartozó regionális lapok közös szerkesztőségének (RedaktionsNetzwerk Deutschland - RND) hírportálján megjelent interjúban felidézte, hogy az egykori NDK vezetése az 1980-as években tamil menekülteket utaztatott be Sri Lankáról az egykori Nyugat-Berlinbe, hogy így gyakoroljon nyomást a nyugatnémet kormányra.



Kiemelte, hogy "a diktatúrák sajnos gyakran visszaélnek a menekültekkel, a nyomásgyakorlás eszközeként" használják őket. Ebben van egyezés az NDK-s példa és az Európai Unió (EU) külső határának lengyel-fehérorosz szakaszán kialakult helyzet között - mondta.



A hetek óta tartó válságban "az EU alapvetően helyesen cselekszik" - tette hozzá, kifejtve, hogy minden érintett országot meg kell győzni arról, hogy állítsa le a közel-keleti menekülteket Fehéroroszországba szállító repülőjáratokat, Lengyelországnak pedig segítséget kell nyújtani a határ ellenőrzéséhez.



Mint mondta, "gyors, humanitárius megoldás szükséges a kétségbeesett embereknek, akiket az embercsempészek bántalmaznak, és akik megalázó körülmények között várakoznak a határon".



A német politikus szerint ez azt jelenti, hogy "biztosítani kell ezeknek az embereknek az ideiglenes belépést az EU-ba", és gyorsan le kell folytatni a menekültügyi eljárásokat a jogállásuk tisztázása és "a nem politikai üldözöttek hazatelepítése érdekében".



Ugyanakkor világossá kell tenni, hogy "ez egy egyszeri, kivételes helyzet", egy "humanitárius gesztus", amely "nem nyit állandó alternatív bejutási lehetőséget Európába" - húzta alá Wolfgang Schäuble. Arra a kérdésre, hogy miért tartja mindezt fontosnak, kiemelte, hogy "egyértelműen elkötelezettek vagyunk a menedékjog és a Genfi Menekültügyi Egyezmény mellett, de csak akkor tudjuk biztosítani a toleranciát és a befogadókészséget Európában, ha fenntartjuk a rendezett eljárást, és nem veszítjük el a kontrollt az Európába irányuló bevándorlás felett".



Hozzátette: "teljesen helyes volt az a 2015-ös döntés, hogy befogadunk harmincezer menekültet Budapestről", de "utólag visszatekintve" látható, hogy "nem sikerült szembeszállnunk azzal a hamis üzenettel, hogy most már bárki jöhet Németországba", függetlenül attól, hogy valóban éri-e üldöztetés.



"Ez nem történhet meg velünk újra Fehéroroszországgal" - jelentette ki Wolfgang Schäuble. Ugyanakkor - tette hozzá - "nem hagyhatjuk magára a lengyeleket, mert az emberek nyilvánvalóan tovább akarnak menni, különösen Németországba, Franciaországba vagy Hollandiába".



Aláhúzta: "természetesen segítenünk kell a rászorulókon, de nem úgy, hogy mindannyiukat Európába hozzuk", különben "mi magunk is elveszítjük a rend, a stabilitás és a biztonság garantálásának képességét".



A lengyel-fehérorosz EU-s külső határon kibontakozott migrációs hullám az Európai Bizottság szerint összefügg a fehérorosz ellenzéki mozgalmak elleni erőszak miatt a minszki rezsim ellen nyáron bevezetett EU-s szankciókkal, és államilag finanszírozott embercsempészetet jelent.



Brüsszel ismeretei szerint az EU-ba igyekvők fehérorosz állami idegenforgalmi vállalatok szervezésében jutnak el Fehéroroszországba. A napokban több ezren gyűltek össze a fehérorosz-lengyel határon abban a reményben, hogy bejuthatnak az EU-ba. Az illegális határátlépések száma hetek óta emelkedik. A lengyel kormány több mint tízezer katonát mozgósított a folyamat feltartóztatására.

MTI