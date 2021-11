Petíció a szélsőség ellen: „Stop, Gyurcsány! Stop, Márki-Zay!"

2021. november 18. 15:01

Mostantól online is kitölthető a "Stop, Gyurcsány! Stop, Márki-Zay!" petíció - hívta fel a figyelmet Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója csütörtökön az MTI-hez eljuttatott videonyilatkozatában.

Az elmúlt hetekben egyértelművé vált, hogy Márky-Zay Péter pontosan azt mondja, amit Gyurcsány Ferenc csinált, amikor kormányon volt - mondta Hollik István.



Kiemelte: a baloldal új "felkentjének" minden szava és ígérete megegyezik a 2010 előtti Gyurcsány-korszak politikájával. Márki-Zay Péter is ugyanúgy támogatja a migrációt, ahogy Gyurcsány Ferenc, és mindketten eltörölnék a rezsicsökkentést - fejtette ki a kommunikációs igazgató.



Hollik István hangsúlyozta: a Gyurcsány-Márki-Zay-féle baloldal a múlt politikáját hozza vissza.



Magyarországnak viszont most előre kell mennie, nem pedig hátra, ezért meg kell állítani őket. Mostantól már online is kitölthető a "Stop, Gyurcsány! Stop, Márki-Zay!" petíció - hívta fel a figyelmet.



A kormánypárti politikus azt kérte, aki eddig nem töltötte ki az aláíró ívet, kattintson a linkre (https://peticio.fidesz.hu/stop-gyurcsany) és így üzenjék meg a baloldalnak, hogy nem kérnek a 2010 előtti politikából és a múlt embereiből.



MTI