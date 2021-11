Minket öt éve bíráltak – A Hetek kettős mércés „szolidaritása"...

2021. november 18. 16:12

A Hetek szolidaritásukat fejezték ki Lengyelországgal, Litvániával és Lettországgal.

A világ hét legfejlettebb iparú országának (G7) külügyminiszterei és az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője csütörtökön kiadott közös állásfoglalásukban szolidaritásukat fejezték ki Lengyelországgal, Litvániával és Lettországgal, és elítélték, valamint provokatívnak nevezték, hogy a fehérorosz vezetés hibrid fenyegetésre használja és szervezi az illegális migrációt.

A Franciaországot, Németországot, Olaszországot, Japánt, az Egyesült Királyságot, az Egyesült Államokat és Kanadát, valamint az Európai Uniót tömörítő G7 csoport állásfoglalásában felszólította a minszki vezetést, hogy azonnal hagyjon fel agresszív, az emberek kizsákmányolását is magában foglaló tevékenységével a szenvedés, valamint további halálesetek megelőzése érdekében.



A nemzetközi szervezetek számára azonnali és akadálytalan hozzáférést kell biztosítani a humanitárius segítségnyújtáshoz - jelentették ki.



Hangsúlyozták: a rezsim intézkedései arra irányulnak, hogy eltereljék a figyelmet a nemzetközi, az emberi és az alapvető szabadágjogok szisztematikus figyelmen kívül hagyásáról Fehéroroszországban, nem csak a migránsok, hanem a helyiek esetében is.



A G7-ek elismerték az Európai Uniónak a migránsok származási és a tranzitországokkal folyatott együttműködését a fehérorosz kormány céljainak meghiúsítása érdekében. Leszögezték: együttműködnek a felelősök elszámoltatásának előmozdításában, támogatják a civil társadalmat és az emberi jogok érvényesülését Fehéroroszországban.



A Fehéroroszországgal szomszédos európai uniós tagállamok, Litvánia, Lengyelország és Lettország határaihoz hónapok óta érkeznek illegális bevándorlók, legtöbbjük Irakból. Az Európai Unió azzal vádolja Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnököt, hogy az ő rendszere szervezi a migránsok szállítását a határra, megtorlásul a Minszk ellen elrendelt nyugati büntetőintézkedésekért.



Fehéroroszország tagadja, hogy jogsértést követett volna el, s azt állítja, hogy maga is "hibrid támadás" áldozata.



MTI