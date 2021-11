Márki-Zay a gyurcsányi politikát képviseli

2021. november 18. 16:54

Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke és baloldali szövetségesei politikáját képviseli az ellenzéki előválasztáson megválasztott miniszterelnök-jelölt, Márki-Zay Péter - írta a Fidesz az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményében.

A nagyobbik kormánypárt ezt arra reagálva közölte, hogy Márki-Zay Péter csütörtökön Röszkén, az ideiglenes biztonsági határzárnál tartott sajtótájékoztatóján azt mondta: egy ellenzék alakította kormány együtt kívánna működni a Frontex-szel, az európai határvédelmi ügynökséggel.



A Fidesz közleményében azt írta: Márki-Zay Péter rendszeresen kiáll a migráció mellett, nyíltan beszél a migráció előnyeiről és arról, hogy be kell fogadni a migránsokat, integrálni kell őket.



"A Soros-tervet egyedül a baloldal akarja végrehajtani" - hangsúlyozták, hozzátéve: teljesen mindegy, mit ígér a baloldal a kerítésről. Azt is mondták, hogy "nem lesz gázáremelés", aztán háromszorosára emelték a gáz árát - jegyezték meg.



A Fidesz szerint "a baloldal egy szó nélkül végrehajtaná Brüsszel megrendeléseit és betelepítenék a migránsokat Magyarországra is".



"A bevándorlástól egyedül a nemzeti kormány védi meg Magyarországot, a Gyurcsány-Márki-Zay-féle baloldal betelepítené a migránsokat és bevándorlóországot csinálnának hazánkból is" - fogalmazott közleményében a nagyobbik kormánypárt.

MTI