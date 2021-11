Egyre rangosabbak futballistáink külföldön

2021. november 18. 17:20

Esterházy Mátyás játékosmenedzser szerint a már külföldön szereplő magyar válogatott futballistáknak is köszönhetően egyre pozitívabb a hazai labdarúgók nemzetközi megítélése.

A szakember erről az M1 aktuális csatornának beszélt csütörtökön, kiemelve, hogy többek között Gulácsi Péter, Szalai Attila, Sallai Roland, valamint Szoboszlai Dominik sikerei is hozzájárulnak ahhoz, hogy a feltörekvő magyar játékosnemzedék tagjai is keresettek legyenek a futballpiacon.



"Talán most vagyunk abban a helyzetben, hogy a következő öt évben reális esélye legyen annak, hogy valamelyik labdarúgónk igazán komoly európai élcsapathoz kerüljön" - jelentette ki Esterházy, és hozzátette, ezzel együtt szerinte "kicsit alulértékeljük", hogy "három játékosunk szerepel olyan topcsapatban, amely egy-két éve Bajnokok Ligája-elődöntőt játszott".



A játékosmenedzser a magyar válogatott idei szereplését firtató kérdésre úgy válaszolt, nem érzi sikertelennek az évet, ugyanakkor, ha néhány mérkőzést "több szerencsével, vagy koncentráltabban" hozott volna le az együttes, akkor lehetett volna még jobb az eredménysor. Hozzátette ugyanakkor, túlzónak tartja azoknak az elvárásait, akik arra számítottak, hogy a válogatott gond nélkül kijut a katari világbajnokságra.



Esterházy szerint a magyar klubcsapatok nemzetközi kupaszereplése és az utánpótlás korú játékosok lehetőségei között közvetlen összefüggés nincs, közvetett viszont van, mert a hazai futballnak összességében jót tesz, ha legalább egy magyar klub minden idényben szerepel valamelyik nemzetközi kupasorozat főtábláján.



MTI