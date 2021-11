Nem várható jelentős időjárásváltozás a hétvégén

2021. november 18. 17:22

Nem várható jelentős időjárásváltozás a hétvégén: hűvös, hajnalonként ködös lesz az idő, napközben nem valószínű számottevő csapadék, többfelé lesz napsütés - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttattak el az MTI-hez.

Pénteken a nap nagy részében erősen felhős vagy borult lesz az ég. Főként északkeleten, keleten lehet helyenként kisebb eső. Napközben nagy területen megélénkülhet, megerősödhet a szél, néhol erős széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 3 és plusz 5 Celsius-fok között alakul. Napközben 4-13 fokig melegszik fel a levegő, északkeleten lesz a hidegebb.



Szombatra virradóra a délnyugati megyékben és az ország északkeleti, keleti felén-harmadán várható sokfelé köd, illetve rétegfelhőzet, amely helyenként tartósan megmaradhat. Máshol hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap. Vasárnap is többfelé lehet köd, de annak zsugorodása után napsütés is lesz. Számottevő csapadék nem valószínű, de a ködös részeken előfordulhat szitálás. A szél sokfelé megélénkül, szombaton helyenként meg is erősödik. Szombaton a minimumhőmérséklet mínusz 3 és plusz 7, a maximumhőmérséklet általában 9 és 14 fok között várható, de a tartósabban felhős északkeleti részeken néhány fokkal hidegebb is lehet. Vasárnap hajnalban mínusz 3 és plusz 6 fok között, délután 7 és 13 fok között alakul a hőmérséklet - olvasható az előrejelzésben.



MTI