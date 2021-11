Megjelennek a Kormányinfón bejelentett intézkedések részletszabályai

2021. november 18. 23:38

A Magyar Közlönyben hamarosan megjelennek a Kormányinfón már bejelentett intézkedések részletszabályai - olvasható a kormany.hu oldalon.

A koronavírus-járvány negyedik hullámának megfékezése érdekében szombattól visszatér az év első felében már megszokott maszkviselés a zárt helyiségekben és az egészségügyi dolgozók számára kötelező a megerősítő harmadik oltás felvétele.



Az egészségügyi intézmények és a tömegközlekedés mellett szombattól ismét maszkot kell viselni az üzletekben, a bevásárlóközpontokban, a postákon, az ügyfélszolgálatokon, a színházakban, a mozikban, a múzeumokban és sportrendezvényeken. A beltéri kulturális és egyéb rendezvényeken, az edzőtermekben, az uszodákban, a fürdőkben, valamint a vendéglátó üzletekben pedig az ott dolgozóknak kötelező a maszkhasználat. A bölcsődékben, az óvodákban, az iskolákban az igazgatók és a felsőoktatási intézményekben a rektorok, az egyéb munkahelyeken a munkáltatók határozhatják meg a maszkviselés szabályait.



Az egészségügyi dolgozók és a betegek védelme, valamint a betegellátás zavartalansága érdekében az egészségügyi dolgozók számára kötelező a megerősítő harmadik oltás felvétele december 10-ig, ha előző oltásuk óta már 180 nap eltelt. Továbbá egészségügyi dolgozó nem szüntetheti meg jogviszonyát a veszélyhelyzet ideje alatt.



A kormány október végén döntött arról, hogy az állami szférában alkalmazottaknál elvárt a védőoltás felvétele. Most azt is előírta, hogy a Miniszterelnöki Kormányirodán, a Miniszterelnöki Kabinetirodán és a Miniszterelnökségen foglalkoztatottak számára a megerősítő harmadik oltás felvétele is elvárt. A többi minisztériumban a miniszter rendelheti el az emlékeztető oltás felvételét. Emellett a kormány fenntartja ajánlását minden 18 évnél idősebb és 4 hónapnál régebben oltott számára, hogy vegye fel a megerősítő oltást is.



MTI