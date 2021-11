Kezdődik a Desiré fesztivál Szabadkán

2021. november 19. 10:39

Péntek este a Franciaországból érkező Atelier 3+1 társulat Omma című előadásával kezdődik az idei Desiré Central Station kortárs nemzetközi színházi fesztivál Szabadkán, amely november 29-ig tizenöt előadással és három koncerttel várja a közönséget.

Szabadka ősi magyar címere – szabadkavaros.blog.hu

A régió egyik legizgalmasabb színházi fesztiválját az idén The History and You, azaz A történelem és te címmel szervezik meg, és a szervezők elmondása szerint hosszabb és programdúsabb lesz a korábbiaknál.



A szabadkai színházi rendezvényre Szerbiából, Magyarországról, Franciaországból, Montenegróból, Észak-Macedóniából, Horvátországból, Szlovéniából, Svájcból és Bosznia-Hercegovinából érkeznek színészek, rendezők és társulatok.



A repertoáron négy magyar nyelvű előadás szerepel. A Holtverseny című monodrámát, amely Totth Benedek azonos című regényéből készült, és a fiatalok sodródását igyekszik bemutatni, november 24-én mutatják be. A Hodworks legújabb produkcióját, az Ambert is megnézhetik az érdeklődők Szabadkán november 29-én. Emellett az Újvidéki Színház Az isteni Dzsoni parázna napjai című előadás is látható lesz a fesztiválon, amelynek zárónapján a Kultúrbrigád és a budapesti Átrium Színház Mefisztóját nézheti meg a közönség. A darabot Urbán András rendezte Klaus Mann regénye nyomán.



Az esti produkciók mellett közönségtalálkozókon, kötetlen beszélgetéseken és kritikai szemináriumon is részt vehetnek a nézők.



A Desiré Central Station fesztivált először 2009-ben rendezték meg, nevét a szervező színház névadója, Kosztolányi Dezső becenevéről kapta.

MTI