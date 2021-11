Mindszentyneum

2021. november 19. 11:03

A Göcseji Múzeum tagintézményeként nyílik meg jövőre a kommunista keresztényüldözést és az egykori bíboros életútját bemutató Mindszentyneum Zalaegerszegen - közölte pénteki sajtótájékoztatóján a zalai megyeszékhely polgármestere.

Balaicz Zoltán (Fidesz-KDNP) az előző napi közgyűlés döntéseit ismertetve számolt be egyebek mellett arról, hogy a hatékony működést segítve határoztak úgy, hogy a felújításának és bővítésének végéhez közeledő Göcseji Múzeumhoz tagintézményként csatlakozik az új létesítmény.



A polgármester elmondta: az 1890-es években épült múzeumépületet csaknem 1,9 milliárd forintos beruházásból, a Modern Városok Program keretében újítják fel, az intézmény 8,3 milliárd forintból egészül ki az új múzeumi szárnnyal. Ebben az állandó kiállításoknak helyet adó termeken felül múzeumpedagógiai és konferenciatermeket is kialakítanak, de kávézó, ajándékbolt, panorámás kiállítóterasz, valamint raktárak és resturátorműhelyek is helyet kapnak.



A jövő év első felében megnyíló szárny alagsorában a középkori Zalaegerszeget bemutató tárlat látható majd, az első szint a Mindszenty József életét bemutató kiállításnak ad helyet, felette pedig a 20. századi Zalaegerszegről és a kommunista keresztényüldözésről szóló tárlatot alakítják ki - ismertette Balaicz Zoltán.

