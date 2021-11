Újabb fővárosi ingatlan értékesítése ügyében tett feljelentést Budai Gyula

2021. november 19. 19:43

Budai Gyula fideszes országgyűlési képviselő befolyással üzérkedés és hivatali visszaélés miatt újabb fővárosi ingatlan értékesítése miatt tett feljelentést pénteken.

A kormánypárti képviselő az MTI-nek elmondta: a héten megjelent sajtóinformációk szerint egy, a III. kerületi Bécsi úton található 10,5 hektáros, fővárosi tulajdonú ingatlant adtak el egy osztrák befektetőnek.



Az ingatlan értékesítésében részt vevők - Barts J. Balázs, a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. vezérigazgatója és Berki Zsolt, aki többször közvetítőként jelent meg a Városháza eladásával kapcsolatban - ugyanazok, akik a korábbi, Nagytétényi úton található ipari park értékesítéséhez is köthetők - ismertette.



Budai Gyula közölte: a sajtóban a napokban megjelent hangfelvételen arra is tesznek utalást, hogy miután a Bécsi úti ingatlant eladták az osztrák befektetőnek, Berki Zsolt egy új autót vásárolt magának. Ez azt sejteti, hogy ismét korrupciós ügyről lehet szó - emelte ki a képviselő, hozzátéve: minden olyan esetben feljelentést tesz majd, amikor olyan információ jut tudomására, amely alapján bűncselekmény gyanúja merül fel egy ingatlan értékesítésénél.



Az országgyűlési képviselő beszámolt arról is: azért fordult ismételten a nyomozóhatósághoz, mert a héten Karácsony Gergely főpolgármester kétszer is olyan nyilatkozatot tett, hogy nem hajlandó összehívni a Fővárosi Közgyűlést, és vizsgálóbizottságot felállítani a fővárosi ingatlanügyek, illetve a Városháza eladásával kapcsolatos ügyek kivizsgálására.

MTI