A nemzeti és a birodalmi látásmód ütközött Varsóban az invázió ügyében

2021. november 19. 21:13

Eltérő vélemények hangzottak el az uniós és a nemzeti jog viszonyáról a jogérvényesülésért felelős uniós biztos pénteken véget ért kétnapos varsói látogatása során, Didier Reynders az EU Bírósága, Zbigniew Ziobro igazságügyi miniszter a lengyel alkotmánybíróság döntéshozatalát nevezte mérvadónak.

Az Európai Bizottság (EB) őre az alapszerződéseknek, ezek pedig arról szólnak, hogy az uniós jog elsőbbséget élvez, valamint arról, hogy az Európai Unió Bírósága (EUB) által hozott ítéletek kötelező erejűek - hangoztatta Reynders a látogatást összegző péntek esti sajtóértekezletén.

Aláhúzta: az EUB kizárólagos hatáskörébe tartozik az uniós jog értelmezése. "Arra kérjük az összes tagállamot, hogy tartsák magukat a törvényszék döntéseihez" - tette hozzá.



Lengyelországot illetően kitért konkrétan a legfelsőbb bíróság fegyelmi kamarája ügyében az EB által elindított kötelezettségszegési eljárásra, amelynek keretében az EUB júliusban elrendelte a testület felfüggesztését, majd a döntés végre nem hajtása miatt októberben napi egymillió eurós pénzbüntetést rótt ki Lengyelországra.



Elmondta továbbá: 2015 óta (amikor kormányra lépett a Jog és Igazságosság) az EB több, az igazságügy függetlenségét negatív módon befolyásoló reformot észlelt Lengyelországban.



Reynderst csütörtökön Zbigniew Ziobro igazságügyi miniszter fogadta. Az ezt követő sajtóértekezleten a lengyel tárcavezető elmondta: volt, amiben a biztossal egyetértettek egymással, a fő nézeteltérések viszont a jogállamiság és az egyenlőség témáit illették. "Szerintünk a jogállamiság nem létezik egyenlőség nélkül, az (uniós) tagállamokkal való egyenlő bánásmód nélkül, mégpedig az igazságügyi reformok terén sem" - magyarázta.



A másik véleménykülönbség tárgyaként a miniszter az EUB és a lengyel alkotmánybíróság viszonyát jelölte meg. Utalva a varsói törvényszéknek az utóbbi években a lengyel alaptörvény elsőbbségét kimondó döntéseire, megerősítette Varsónak azt az álláspontját, miszerint az európai és a lengyel jogi értelmezések konfliktusa esetén a lengyel alkotmánybíróságé a végső szó.



A varsói taláros testület október elején megerősítette: a nemzeti alkotmány elsőbbséget élvez az uniós joggal szemben azokon a területeken, amelyeken az utóbbinak nincs kizárólagos hatásköre, például az igazságügy szervezésében.

Reyndersszel találkozott pénteken Malgorzata Manowska, a lengyel legfelsőbb bíróság elnöke is, aki közölte: átadott a biztosnak egy írásos állásfoglalást a júliusban közölt uniós jogállamisági jelentésről. A Lengyelországról szóló fejezet "vitát ébresztő, néhol a tényeknek ellentmondó állításokat tartalmaz" - idézett Manowska az állásfoglalásból.



Reynders Varsóban Tomasz Grodzkival, az ellenzéki többségű szenátus elnökével is találkozott, továbbá Konrad Szymanskival, az EU ügyekért felelős miniszterrel, valamint a számvevőszék elnökével és az emberi jogi biztossal is.

Részt vett több szenátusi bizottság ülésén, majd szolidaritását fejezte ki Lengyelországgal a fehérorosz határon fennálló helyzet kapcsán. Megjegyezte egyúttal, hogy támogatni kell a migránsokat, akik "nem tehetnek a helyzetről". A válság lejártával új uniós migrációs politikát kell kidolgozni - hangsúlyozta.



