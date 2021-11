A kereszténység a legüldözöttebb vallás a világon

2021. november 19. 21:48

Egy keresztény újságírót, Luka Binniyat-t letartóztatták, és börtönbe zártak Nigériában azért, mert az észak-nigériai Kaduna államban folyó keresztényüldözésről tudósított.

A keresztény újságíró – cpj.org

A keresztényüldözésről folyamatosan tudósitó International Christian Concern (ICC) nevű híroldal a letartóztatott férfi családtagjaitól értesült az esetről. Binniyat letartóztatását a Kaduna állambeli belbiztonsági és belügyi biztos, Samuel Aruwan rendelte el, miután a keresztény újságíró arról számolt be, hogy Fulbék pásztorok harmincnyolc keresztényt mászároltak le. Binniya szerint azért indítottak ellene eljárást, mert a belügyi biztos nem akarja, hogy az államban a keresztények ellen irányuló kollektív népirtás kitudódjon.

Letartózatása után az ICC-nek sikerült WhatsAppon kapcsolatba lépnie az ítéletre várakozó férfival. Binniyat a következőket mondta:

„Behoztak a Barnawa-i Főbíróságra, majd bezártak egy kicsi, zsúfolt börtönbe, félelmetes bűnözők közé”. Ezután hozzátette: „titokban hoztak át a rendőrségi fogdából, ahol négy napot töltöttem ítélet nélkül. Embertelen körülmények között tartanak, pedig még nem is volt bírósági tárgyalás. Félek, hogy veszélyben az életem. Ezt a telefont is most sikerült csak megszereznem”, írta WhatsAppon.

Egy szombati sajtótájékoztatón Aruwan azt mondta, Binniyat egy szenátort idézve azzal vádolta őt, hogy eltussolja a keresztények ellen folyó népirtást Kaduna államban.

„A mai napon a nemrég engem ért, nyugtalanító vádakra szeretnék reagálni. Ezek sértő és megbecstelenítő hazug vádak, amelyek zavargásra bujthatják fel az embereket. Felfigyeltem egy internetes bejegyzésre, amelyet egy bizonyos Luke Binniyat tett közzé. Bejegyzésében Binniyat Danjum Laah Szenátort idézte, aki állítása szerint azt mondta, én megpróbálom eltussolni a keresztények ellen folyó népirtást Kaduna Államban”.

Az eredeti posztban az idézet, amely miatt az eljárás indult, így szól: „Kaduna állam kormánya arra használja Samuel Aruwant, egy keresztény embert, hogy zavart okozzon és eltussolja az Észak Kadunában folyó mészárlásokat, ’helyi zavargásoknak’ minősítve őket”.

Danjuma Laah szenátor tagadja, hogy ezek a kifejezések az ő szájából hangzottak volna el.

Nem ez az első ilyen eset

Egy másik újságírót, Steven Kefast 2019-ben tartóztattak le, mert felhívta a figyelmet a Kaduna államban jelen lévő társadalmi problémákra.

Az ICC jelentése alapján tizenkét közép- és észak-nigériai államban a Sária törvényt alkalmazzák, amely alapján a kormány nem csak engedi, de bátorítja is a keresztényüldözést. Kaduna állam egyike ennek a tizenkét államnak.

vasarnap.hu