Koronavírus - Újra megfeszített küzdelem a kórházak intenzív osztályain

2021. november 19. 22:59

Újra megfeszített küzdelem folyik a kórházak intenzív osztályain a koronavírusos betegek életéért - számolt be az M1 aktuális csatorna péntek este. A Híradóban azt is elmondták: a Covid-osztályon azt tapasztalják, amikor a beoltatlan betegek kikerülnek a kórházból, szinte minden esetben meggondolják magukat és úgy döntenek: mégis kérik az oltást.

Még egy év sem telt el azóta, hogy az M1 stábja exkluzív interjút készített budapesti Honvédkórház Covid-intenzív osztályán, ahol a legsúlyosabb állapotban lévő betegek gyógyulásáért dolgoznak a szakemberek. Most ismét beengedték a stábot, hogy mindenki láthassa: heroikus küzdelem folyik a betegek életéért. Az ott dolgozó szakemberek azt mondják, hogy még ennyi idő után sem biztos, hogy az emberek megértik: életbevágóan fontos az oltás.



Amikor az M1 stábja a kórteremben forgatott, az egyik betegágyon egy elhunyt feküdt, aki nem sokkal korábban belehalt a koronavírusba. Emiatt az M1 Híradójában kegyeleti okokból ki is takarták a kép egy részét.



Elhangzott: a lélegeztetésre szoruló fertőzöttek többsége nem kérte az oltást, sokuk állapota pedig olyan gyorsan romlik, hogy már nem tudják őket megmenteni.



Deim Zsolt, egy oltatlan beteg az M1-nek úgy nyilatkozott: eddig megpróbálták oltás nélkül. Azzal, hogy már átestek a betegségen, be kell látni, "hogy ez nem megy nélküle" - fogalmazott.



"Ha én egyszer innen kijutok és felépülök, akkor én mindenféleképpen be fogom magamat oltatni" - szögezte le Deim Zsolt.



Péter Ádám, a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ szakorvosa azt mondta: határozottan látszik az oltások hatása. Több szempontból, egyrészt oltással ritka, aki az intenzív osztályra kerül. Előfordul de arányában sokkal-sokkal ritkábban, mint oltatlanul. "Másrészt aki oltás után kerül ide az intenzív osztályra, az sokkal jobb eséllyel kerül ki innen élve" - emelte ki.



Péter Ádám is arra hívta fel a figyelmet, hogy mindenki vegye fel az oltást, mert a járvány negyedik hullámának megfékezéséhez erre van szükség.



MTI