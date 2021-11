Labdarúgó NB I - A hajrában egyenlített a Gyirmót

2021. november 20. 19:01

A Kisvárda sokáig vezetett, de a 92. percben kapott góllal végül csak döntetlent játszott a Gyirmót vendégeként a labdarúgó OTP Bank Liga 13. fordulójának szombati játéknapján.

Az előző kör után edzőváltáson átesett várdaiak - Joao Janeiro helyett öt mérkőzésre Erős Gábor kapott megbízást - egy sikerrel a tabella élére ugorhattak volna.



NB I, 13. forduló:

Gyirmót FC Győr-Kisvárda Master Good 1-1 (0-1)

Gyirmót, Alcufer stadion, 864 néző, v.: Káprály

gólszerzők: Ikic (92.), illetve Bumba (11., 11-esből)

sárga lap: Csonka (30.), Hasani (63.), Nagy P. (66.), Szegi (85.), illetve Hej (58.)

Gyirmót:



Hársfalvi - Szegi, Ikic, Karacs, Hajdú - Nagy P., Radics (Medgyes, 70.), Hasani (Lencse, 77.), Csonka (Vass, a szünetben) - Varga, Simon (Vogyicska, 94.)

Kisvárda:



Dombó - Peteleu, Kravcsenko (Rubus, 43.), Prenga, Hej - Karabeljov (Melnyik, 67.), Simovic - Navratil (Asani, 81.), Bumba (Camaj, 67.) , Ötvös (Zlicic, 81.) - Mesanovic

A Kisvárda a kezdés után azonnal magához ragadta a kezdeményezést, nyomás alatt tartotta a hazai kaput, s ennek hamarosan meg is lett az eredménye: bő tíz perc után Mesanovic felvágásáért büntetőt kapott, amelyet Bumba magabiztosan értékesített. A vezetés birtokában átadták a területet ellenfelüknek a vendégek, akik innentől kezdve több veszélyes kontrát is vezettek, a házigazdák támadásaiban pedig nem volt átütőerő.



A szünet után többnyire a kisvárdai térfélen folyt a játék, de a csapat továbbra is fegyelmezetten védekezett. Egy-egy pontrúgásból veszélyeztettek ugyan a vendéglátók, Dombónak azonban komoly védeni valója nem akadt. A hajrában fokozta a nyomást a Gyirmót, és - miután a másik oldalon Zlicic a keresztlécet találta el, majd Lencse ziccerét Dombó bravúrral hárította - a 92. percben, egy kapu előtti kavarodást gólra váltva sikerült kicsikarnia az egy pontot érő egyenlítést.

MTI