Kishegyes: Felújították a Szent Flórián szobrot

2021. november 21. 10:32

Kárpát-medencei szintű tűzoltóversenyt és találkozót, valamint szobor újraszentelőt és könyvbemutatót tartottak Kishegyesen az önkéntes tűzoltó-testület szervezésében.

Kép: magyarszo.rs

Összetartozás mottóval és elnevezéssel tartották meg a Kárpát-medencei magyar önkéntes tűzoltó-testületek találkozóját Kishegyesen. A verseny jellegű részt szombaton délután tartották meg a kishegyesi piactéren, ahol többi közt kocsifecskendő kategóriában is megküzdöttek egymással a csapatok. A versenyen a házigazda kishegyesi tűzoltókon kívül a romániai székelykeresztúri, valamint a Budapest XIII. kerületi önkéntes tűzoltótestület mellett a gunarasi tűzoltók is részt vettek. Ezzel egyidőben a gyerekek a Nők Kishegyesi Fóruma székházában megismerkedhettek a tűzoltó hivatással.

Ezt követően a tűzoltóotthon udvarában a felújított Szent Flórián szobor szentelésére is sort kerítettek. A tűzoltók védőszentjének, Szent Flóriánnak a szobrát a Szent Anna templom előtt Lengyel Antal és neje, Mendei Verona adományából emeltették még 1874-ben. A kishegyesi Maronka Károly Önkéntes Tűzoltótestület most felújíttatta a valójában „kalandos életű”, a tűzoltóotthon udvarában álló Szent Flórián szobrot. Ezúttal tetőt is emeltek fölé, amely megvédi az időjárás viszontagságaitól.

Dr. Kurin Ákos, a tűzoltótestület alelnöke elmondta, hogy a Szent Flórián szobor 1874-ben készült, amikor megalapították a tűzoltó testületet. A szobor a templom előtt kapott helyet, és most is áll ott egy ugyanolyan. Az önkéntes tűzoltótestület szabályzata pedig még akkor kimondta, hogy Szent Flóriánnak, a tűzoltók védőszentjének ünnepén a teljes testület a főigazgató vezetésével köteles megjelenni a templomban.

Ez a szokás egészen a második világháborúig működött, akkor megszakadt, és egészen 1992-ig nem is elevenítették fel. Akkor azonban történt valami, ami a szobor sorsát is meghatározta. A templom előtt közlekedési baleset történt: egy narancsot szállító hatalmas görög nyergesvontató az árokba borult, és közben ledöntötte és össze is törte a templom előtt álló szobrot. A tűzoltók az akkor újonnan odakerülő ft. Brasnyó Ferenc plébánossal megegyeztek, hogy a szobrot rövid időn belül helyrehozzák. Latyák Péter vállalta, hogy újraönti a szobrot.

A nyomozószervek felelőtlen viszonyulása miatt a biztosítótól nem sikerült kártérítést behajtani, ezért az öntés költségeit a hívek adományából fizették, és a réginek egy hű másolata, de valójában egy új szobor került a templom elé. Az összetört szobrot pedig Latyák összeillesztette, összeragasztotta darabjaiból. Sokáig a parókia udvarán egy kis fakunyhóban állt. Nem merték a szabadba kihelyezni, mert attól tartottak, a ragasztás nem bírná az időjárásnak kitettséget. Így valójában két egymással azonos kinézetű Szent Flórián szobor volt azonban Kishegyesen. 2009-ben az összeragasztott eredetit az egyházközösség a tűzoltótestületnek adományozta. Akkor került a jelenlegi helyére – a tűzoltóotthon udvarában – a ’92-ben ledöntött, majd felújított szobor.

Dr. Kurin Ákos elmondta, hogy az azóta szabadban álló szobron az időjárás viszontagságai miatt repedések keletkeztek, lekopott róla a festék is. Szent Flórián kultusza összeköti a különböző nemzetiségű tűzoltókat, már ezért is fontosnak tartottuk, hogy felújítsuk a szobrot, és tetőszerkezetet alakítsunk ki fölé - nyilatkozta. A tartományi oktatási, jogalkotási, közigazgatási és nemzeti kisebbségi titkárságtól nyert pályázati eszközökből ez alkalommal is Latyák Péter betonöntő mester végezte el a felújítást. A tetőszerkezetet Kormányos Róbert és Kormányos Károly mesterek segítségével alakították ki. A tető bádoggal történt elszegését Cékus Árpád bádogosmester végezte el. A rajta található emléktáblát pedig Sztánkovity Ádám és dr. Kurin Ákos adományozta.

A testület alelnöke fontosnak tartotta megemlíteni, hogy a munkálatokban a községben élő, különböző nemzetiségű önkéntes tűzoltók is részt vettek. A szobrot ft. Brasnyó Ferenc esperesplébános szentelte fel, dr. Kurin Ákos, a Maronka Károly Önkéntes Tűzoltó Testület alelnöke mondott alkalmi beszédet, Szent Flórián kultuszáról pedig dr. Berki Imre tűzoltótörténész tartott ismertetőt.

Dr. Kurin azt is elmondta, hogy Istennek dicsőség, embernek segítség címmel dr. Szőke Anna feldolgozta a kishegyesi önkéntes tűzoltók történetét. A kötet bemutatóját tavaly nem sikerült a járványhelyzet miatt megtartani, ezért most került arra is sor. Elmondta, hogy a kishegyesi tűzoltó-testület az egyik legrégebbi ilyen egyesület. Az egykori ország területén is elsők között alakult meg a helyi testület.

A napjainkban is működő Magyar Tűzoltó Szövetség ugyanis 1870-ben alakult meg Gróf Széchenyi Ödön kezdeményezésére, aki elsőként töltötte be az elnöki tisztséget is. A fennmaradt okiratok tanúsítják, hogy az alapítását követő négy évre rá már létezett a kishegyesi egyesület is, így alapítása ennél még korábban történhetett. A néprajzi szempontból történt feldolgozás pedig hűen tükrözi az eredetileg színmagyar település történetet 1874-től Trianonon és a két háború közötti, illetve az azt követő időszakon keresztül napjainkig.

Többször is változtak a határok, a királyok, elnökök, de a tűzoltók mindig itt voltak, hogy segítsenek és vállalják a harcot a tűz ellen.

A faluban a tűzoltókat mindig is nagy tisztelet és megbecsülés övezte, így van ez a mai napig is. Kétéves kutatómunka után készült el a könyv. Dr. Szőke Anna elmondta, hogy a monográfia megszületése valójában úgy kezdődött, hogy megkereste dr. Kurin Ákos, a Maronka Károly ÖTT alelnöke, hogy néprajzi szempontból is fel kellene dolgozni a kishegyesi tűzoltóság történetét. Ákos már Újvidéken az egyetemista évei alatt is bújta a könyvtárakat, illetve a Forum Könyvkiadó Intézet archívumát, és az 1800-as évektől kezdve összegyűjtötte a tűzoltósággal kapcsolatos újságcikkeket, dokumentumokat. A háromkötegnyi fénymásolt hivatalos iratot a rendelkezésemre bocsátotta, amitől én őszintén egy kicsit meg is ijedtem az első pillanatban – emlékezett vissza. Az anyagot azonban elkezdtem tanulmányozni és elég gyorsan lenyűgözött, hogy az 1800-as évektől Trianonig milyen aktív életet éltek a tűzoltók, és milyen nagy tiszteletnek örvendtek a faluban – tette hozzá.

A több mint száz évet felölelő könyv gazdag fényképanyaga a tűzoltóság hatalmas gyűjteményéből származik. A monográfia valójában egy főhajtás is azok előtt az áldozatkész emberek előtt, akik félreteszik a félelmet és a munkájukat azért, hogy segítsenek a bajba jutottakon, példát mutatva ezzel a jövő nemzedékének. A könyv a tartományi oktatási titkárság, a Magyar Nemzeti Tanács, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. és Kishegyes Község Önkormányzata támogatásával jelenhetett meg.

vajma.info