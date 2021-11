A ködös tájakon szitálhat, illetve hétfő délutántól kisebb eső is előfordulhat

2021. november 21. 16:18

Várható időjárás hétfő éjfélig: éjszaka ismét terjeszkedik a köd, illetve a rétegfelhőzet, eközben pedig szép lassan a magasabb szinteken is megnövekszik a felhőzet, így hétfőn felhős, párás időben lesz részünk. Egyes részeken tartósan rosszak maradhatnak a látási viszonyok. A ködös tájakon szitálhat, illetve hétfő délutántól kisebb eső is előfordulhat - erre nagyobb esély délnyugaton van. Az északira forduló szél hétfőn előbb a Dunántúl nyugati részén, estétől már a Tiszántúlon is megélénkül.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -3 és +5 fok között alakul, a kezdetben is felhős részeken lesz enyhébb az idő.



A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 5 és 10 fok között várható.

MTI