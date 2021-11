Labdarúgó NB I - A Ferencváros magabiztosan legyőzte a Fehérvárt

2021. november 21. 19:40

A címvédő és listavezető Ferencváros házigazdaként magabiztosan, 3-0-ra legyőzte a MOL Fehérvárt a labdarúgó OTP Bank Liga 13. fordulójának vasárnapi játéknapján.

A ferencvárosi Uzuni Myrto (j) gólja a labdarúgó NB I 13. fordulójában játszott Ferencvárosi TC - MOL Fehérvár FC mérkőzésen a Groupama Arénában 2021. november 21-én. Ferencvárosi TC-MOL Fehérvár FC 3-0. MTI/Kovács Tamás

NB I, 13. forduló:

Ferencvárosi TC-MOL Fehérvár FC 3-0 (2-0)

Groupama Aréna, 8719 néző, v.: Berke

gólszerzők: Zubkov (10.), R. Mmaee (40.), Uzuni (58.)

sárga lap: Blazic (37.), Vécsei (47.), Besic (70.), Nguen (94.), illetve Heister (22.), Makarenko (52.), Kodro (65.), Fiola (69.), Petrjak (72.)

kiállítva: Bamgboye (93.)



Ferencváros:

Dibusz - Wingo (Botka, 66.), Blazic, S. Mmaee (Nguen, 59.), Civic - Vécsei (Besic, 59.), Laidouni - Zubkov (Mak, 87.), Marin, Uzuni (Zachariassen, 59.) - R. Mmaee



MOL Fehérvár:



Kovács D. - Fiola, Rus, Stopira, Heister (Hangya, 86.) - Nego, Szendrei (Alef, 66.), Makarenko, Dárdai (Bamgboye, 63.) - Kodro (Nikolics, 86.), Petrjak

A kezdés után nagy elánnal estek egymásnak a csapatok, a játékosok a kapukig is eljutottak, az első komolyabb lehetőséget pedig a hazaiak a 10. percben rögtön kihasználták: Zubkov három szép megmozdulás lezárásaként talált be. A gól után sem csökkent az iram, küzdelmes, lüktető volt a játék. Később a fehérváriak előtt is adódtak helyzetek, ám az egyik után kontrát vezető Ferencváros megduplázta a különbséget Mmaee révén.



A szünet után próbált irányítani a Fehérvár, de a Ferencváros újabb veszélyes helyzetet dolgozott ki, majd Uzuni góljával növelte előnyét. A folytatásban cserék és sárga lapot érő taktikai szabálytalanságok következtek, a 78. percben aztán újabb veszélyes hazai kontra futott, ami büntetővel zárult - Kovács Dániel vetődött Zachariassenre -, de Laidouni a kapu mellé gurított. A hátralévő időben a hazaiak megelégedtek az eredmény tartásával, a lefújás előtti pillanatokban így Bamgboye kiállítása okozott csak feszültséget, aki hátrakönyökölt az őt visszahúzó Nguennek.



A Ferencváros sorozatban harmadszor nyert a pontvadászatban, míg a székesfehérváriak idegenben továbbra is nyeretlenek, négy döntetlen után másodszor szenvedtek vereséget.



Az FTC legközelebb csütörtökön, az Európa-ligában lép pályára, a csoportjában pont nélkül utolsó helyen álló magyar együttes a spanyol Betis vendége lesz.

MTI