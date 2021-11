Mélypont közelében a forint

2021. november 22. 09:16

Hétfő reggel 367,9 körül járt a forint az euróval szemben, ez minimális elmozdulást jelentett péntek estéhez képest. Ezzel azonban a magyar deviza továbbra is hajszálnyira van történelmi mélypontjától, 2020. áprilisában 369,6-nál volt csúcson az euró-forint jegyzés a világjárvány kitörésekor. Mindez úgy, hogy a múlt héten összesen 70 bázisponttal emelte meg az irányadó kamatot az MNB, illetve a héten várhatóan tovább szigorítanak majd a csütörtöki egyhetes betéti tenderen. A kérdés csak az, hogy addig kihúzza-e a forint történelmi mélypontja nélkül. Most a magyar jegybank monetáris politikájában bizonytalansága mellett elsősorban a nemzetközi hangulat dolgozik a forint ellen, az utóbbi napokban felerősödött a kockázatkerülés a feltörekvő piacokkal kapcsolatban. A dollárral szemben most 326,6 körül jár a forint, míg az angol font 438,7 forintba kerül, utóbbi közel hatéves csúcsot jelent, 2015 decemberében volt ilyen magas a jegyzés.

portfolio.hu