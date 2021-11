Varga Judit: Nekünk a magyar emberek biztonsága az első!

2021. november 22. 12:44

Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke levelet küldött az Európai Bizottság elnökének, melyben a biztonsági intézkedéseket aláásó kötelezettségszegési eljárások felfüggesztését kéri - hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Varga Judit igazságügyi miniszter.

Az elmúlt időszakban ismételten bebizonyosodott, hogy közösségünk külső határainak védelme mindannyiunk közös feladata, amiből Brüsszelnek is ki kell vennie a részét - fogalmazott az igazságügyi miniszter. Hangsúlyozta: Új eszközökre van szükség, hiszen a jelenlegi jogi keret nem biztosít megfelelő garanciát a tagállamoknak ahhoz, hogy megbirkózzanak a migrációs nyomással.

Az illegális bevándorlókat a jelenlegi uniós szabályozás szerint ugyanis be kéne engedni bármiféle alapos vizsgálat nélkül, ezzel elősegítve, hogy ismeretlen hátterű emberek tömegei jussanak kontinensünk különböző szegleteibe. Hozzátette: Magyarország erre hatékony megoldást kínált a déli határzár felépítésével, de hasonlóan cselekszenek most lengyel barátaink is. Bennünket, akkor mindenki támadott, mára azonban bebizonyosodott, hogy a határzár igenis a legmegfelelőbb eszköz arra, hogy megállítsuk az illegális bevándorlást.

Ennek fényében pedig eljött az idő, hogy az Európai Bizottság végre leszálljon a realitás talajára és azonnal megszüntesse azokat a kötelezettségszegési eljárásokat, amelyek nem értek el eddig se mást, minthogy aláássák az emberek és egész Európa biztonságának védelmét célzó intézkedéseket! Az igazságügyi miniszter kiemelte: Nekünk a magyar emberek biztonsága az első!

MH