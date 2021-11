Szentkirályi Alexandra: Megérkezett az Ország Karácsonyfája

2021. november 22. 13:50

Ma reggel megérkezett Veszprém megyéből az Ország Karácsonyfája – tette közzé hivatalos közösségi oldalán a kormányszóvivő. Hagyomány, hogy minden évben más-más településről érkezik az Ország Karácsonyfája a Kossuth térre. Az idei, körülbelül 15 méter magas ezüstfenyőt a Veszprém melletti Nemesvámosról ajánlották fel.

A fát a katasztrófavédelem szakemberei a honvédség és a rendőrség munkatársainak közreműködésével helyezték el a Kossuth Lajos téren – számolt be róla Szentkirályi Alexandra. Érdekesség, hogy a Kossuth tér megújulásakor a tervezők már számoltak a fa elhelyezésével, így egy állandó, földbe süllyesztett foglalat is helyet kapott a délnyugati oldalon, amely a hatalmas fát a kialakított hevedercsatlakozók révén erős szélben is képes biztosan tartani.

A teljes díszkivilágítása advent első vasárnapján, november 28-tól lesz megcsodálható! A szokásoknak megfelelően a fa mellé kerül a betlehemi jászol, mely december 24-én egészül ki a Kisjézussal – zárta sorait a kormányszóvivő.

MTI