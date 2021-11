Kormányt alakíthat a román nagykoalíció jelöltje

2021. november 22. 15:40

Megkapta a kormányalakítási megbízást Klaus Iohannis román államfőtől hétfőn Nicolae Ciuca ügyvivő védelmi miniszter, akit a jobbközép Nemzeti Liberális Párt (PNL), a Szociáldemokrata Párt (PSD) és a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) alkotta nagykoalíció jelölt a posztra.

Iohannis rövid sajtónyilatkozatban jelentette be, hogy - a PNL által javasolt - Ciucának a megalakult szilárd parlamenti többség javaslatára adott (újabb) kormányalakítási megbízást. A hárompárti koalíció, amely a nemzeti kisebbségi frakció támogatását is élvezi, jelenleg kétharmados többséggel rendelkezik a parlamentben és így alkotmánymódosításra is képes.

A koalíciós megállapodás szerint a PNL és a PSD felváltva adja a kormányfőt, a cserére pedig másfél év múlva, 2023 májusában kerül sor.

MTI