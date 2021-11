Migránsinvázió: elavult az EU jogrendszere

2021. november 22. 22:08

Az Európai Unió migrációt szabályozó joga elavult, nem alkalmas az illegális bevándorlás elleni hatékony küzdelemre - jelentette ki a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára a Magyarország Barátai Alapítvány angol nyelvű online konferenciáján hétfőn.

Orbán Balázs úgy vélekedett, hogy új uniós szabályozásra van szükség, a jelenlegi ugyanis nem segít abban, hogy megállítsák a migránsokat az EU határainál, vagy annak területén kívül tartsák őket.



Emlékeztetett: 2015-ben nagy feszültség alakult ki, amikor Magyarország meg akarta védeni déli határait.



A jogi és a fizikai zár jól működött, jelentősen csökkentette a bejutott migránsok számát. Egy ideje azonban megint egyre többen próbálkoznak: idén sokkal több illegális bevándorlót kaptak el, mint tavaly vagy két éve - emelte ki.



Az államtitkár hangsúlyozta: a mostani lengyel-fehérorosz helyzettel kapcsolatban mindenki hibrid hadviselést emleget. Véleménye szerint azonban ugyanilyen volt a szituáció 2015-2016-ban is a balkáni útvonalakon. Akkor is hibrid hadviselést folytattak az uniós országokkal szemben nem kormányzati szervezetek (NGO-k) és embercsempészek közreműködésével.



Magyarország próbálja megvédeni a határokat - nyomatékosította Orbán Balázs.



Azt mondta, az EU-ban szigorú ellenőrzés kell, mint Ausztráliában. Senki ne juthasson be illegálisan, ha pedig valaki mégis megpróbálja, akkor veszítse el az esélyét a menedékjogra.



Kitért arra, hogy az összes nyugati társadalomban csökken a népesség. A problémára két megoldás létezik: a migráció támogatása vagy a születésszám emelése. A magyar kormány minden erőforrását a termékenység növelésére fordítja, és úgy látja, hogy a stratégia működik - hangoztatta az államtitkár.



Feltette a kérdést, hogy miért csupán jobboldali, konzervatív kormányzatok ellen folytat jogállamisági eljárásokat az EU. Orbán Balázs ezt képtelenségnek nevezte.



Azt mondta, hogy 2010 óta céljuk a költségvetés kiegyensúlyozása. Az alaptörvény az államadósság korlátairól szóló kitételt is tartalmaz - mutatott rá.



Szorosan figyelik, hogy milyen intézkedéseket hoznak Ausztriában a koronavírus-járvány ellen. A magyarok azonban nem fogadnának el még egy nagy lezárást, mert látják, hogy a hatékony fegyver a pandémia ellen a védőoltás - vélekedett az államtitkár.



MTI