Továbbra is migránsosztagok támadják Lengyelországot

2021. november 23. 11:03

Továbbra is nyugtalannak minősítik a lengyel hatóságok a fehérorosz határon fennálló helyzetet, illetékesek közlése szerint keddre virradó éjjel egy újabb, mintegy ötvenfős migránscsoport erőszakos határsértési kísérletét hiúsították meg.

Az eset a több mint 400 kilométer hosszú lengyel-fehérorosz határ középső szakaszán, Bialowieza településnél történt a lengyel határőrség Twitter közösségi fiókján olvasható közlés szerint.



"A fehérorosz egyenruhások által támogatott agresszív migránsok naponta próbálnak illegálisan áttörni határainkon" - kommentálta a videófelvétellel is szemléltetett éjjeli határincidenst Mariusz Blaszczak lengyel nemzetvédelmi miniszter.



Az év eleje óta mintegy 36 ezer határsértési kísérletet regisztráltak a közös határon, ahol több tömeges, erőszakos próbálkozás is történt.



Stanislaw Zaryn, a titkosszolgálatokat felügyelő miniszter szóvivője kedden a PAP hírügynökségnek elmondta: a határkonfliktus "kifejezetten hosszú távúra tervezett konfliktussá válik", és értelmezhető a lengyel határőrök és katonák kifárasztását célzó "cinikus játéknak" is.



Margarítisz Szkínász, az Európai Bizottság alelnöke a migránsválság eddigi kezeléséről a PAP-nak adott interjúban hatékonynak minősítette a Fehéroroszország "hibrid tevékenységére" adott uniós reakciót. Az Európai Unió (EU) szolidárisan cselekedett, különféle eszközöket mozgatott meg, beleértve a szankciókat, a politikai nyomásgyakorlást, valamint a migránsok származási és tranzitországai kormányzataival folytatott beszélgetéseket - emelte ki Szkínász.



Az EU és a NATO közös fellépésének fontosságát a lengyel diplomácia vezetője, Zbigniew Rau is taglalta a közszolgálati rádió hírcsatornájának (Polskie Radio24) adott interjúban. Úgy látta: a fehérorosz elnök, Aljakszandr Lukasenka elsősorban "egy, Moszkvában megrendezett, szélesebb terv megvalósítója".



Az ukrán hírszerzés azon értesüléseiről, melyek szerint Oroszország Ukrajna megtámadására készül a jövő év elején, Rau elmondta: komolyan kell venni az ilyen forgatókönyvet, megerősítik ezt a NATO-beli, valamint a lengyel hírszerzési információk is.



Kifejtette: Moszkvának kedveznek az olyan konfliktusok, ahol sérül egy adott állam területi integritása, Oroszországot pedig a Nyugaton "nem támadónak tekintik, hanem az olyan félnek, amely megoldani próbálja a konfliktust, amelyet viszont maga idézett elő".



Jakub Kumoch, a lengyel elnöki hivatal kötelékében működő Nemzetközi Politikai Iroda (BPM) főnöke egy keddi rádióinterjúban elmondta: Minszk "Oroszország nevében" a lengyel határvédelmi képességeket teszteli. Ténynek nevezte azt, hogy egyúttal az orosz-ukrán határnál orosz csapatösszevonások történtek. Ukrajnáról beszélve úgy látta: fennáll a veszélye annak, hogy eszkalálódik a Lengyelország keleti határain túl 2014 óta fennálló válság.

MTI