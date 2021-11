Uniós bíróság: a Hamász marad az EU szankciós listáján

2021. november 23. 12:24

Gebauer Szabolcs, az MTI tudósítója jelenti: Az Európai Unió Bírósága megerősítette a Hamász szerepeltetését a terrorista szervezetek európai jegyzékében, indoklása szerint az uniós törvényszéknek korábbi ítéletével nem kellett volna megsemmisítenie a Hamász jegyzékben tartását azzal az indokkal, hogy hiányoztak a hitelesítő aláírások a határozat indokolásáról.

Az ügy előzménye, hogy az Európai Unió Tanácsa közös álláspontot és egy rendeletet fogadott el 2001-ben a terrorizmus elleni küzdelem érdekében. Az intézkedések elrendelték a terrorista cselekményekben való részvétellel gyanúsítható, és a tanács által elfogadott, illetve rendszeresen naprakésszé tett listára felvett emberek, csoportok és szervezetek vagyonának befagyasztását. A tanács egy határozatot is elfogadott, amellyel a Hamászt felvette a listára, a szervezet szerepeltetetését a későbbiekben 2014-ben és 2017-ben is meghosszabbította.



Az uniós törvényszék 2018 decemberében elutasította azt a keresetet, amelyet a Hamász nyújtott be terrorista cselekményekben részt vevő egyének és szervezetek pénzeszközeinek befagyasztására vonatkozó uniós határozatok ellen. Véleménye szerint a tanácsi határozatok indokoltan tartják szem előtt a nemzetközi békére és biztonságra veszélyt jelentő terrorcselekmények és fenyegetettség elleni küzdelemre irányuló célokat. A 2019 szeptemberében hozott ítéletében a törvényszék azonban megsemmisítette az Európai Unió Tanácsának határozatát, amely továbbra is szerepeltette a Hamászt a jegyzéken, indoklása szerint ugyanis a tanácsi határozatok indoklását tartalmazó mellékletekről hiányoztak az aláírások a szükséges hitelesítéshez.



Az uniós bíróság kedden kihirdetett ítéletében megerősítette a Hamász szerepeltetését az EU szankciós listáján. Ezzel hatályon kívül helyezte a törvényszék korábbi ítéletét: Megállapítása szerint a törvényszék ugyanis tévesen alkalmazta a jogot, amikor úgy ítélte meg, hogy a Hamásznak a megtámadott jegyzékeken való további szerepetetésének határozatai mellett az indokolásait is az Európai Unió Tanácsának elnökének és főtitkárának aláírásával kellett volna ellátni.

MTI