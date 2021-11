EU-szankciókkal fékezné a migránsagressziót Varsó, Tallin, Vilnius, Riga

2021. november 23. 13:49

A Minszk elleni uniós szankciók gyors életbe léptetését szorgalmazzák a balti államok és Lengyelország házelnökei egy közös nyilatkozatban, amelyet Elzbieta Witek lengyel alsóházi elnök ismertetett kedden.

Elzbieta Witek – remonews.com

Az illegális bevándorlásnak "a fehérorosz rezsim által szponzorált folyamatos, eszközként való felhasználását" határozottan elítélő dokumentumot Witek mellett az egykamarás észt, lett és litván parlamenti elnökök jegyzik.



A Witek parlamenti sajtóértekezletén felolvasott, lett kezdeményezésre készült dokumentum szerint a Minszk által serkentett migráció a Lengyelország, Litvánia és Lettország, ezáltal az egész Európai Unió ellen irányuló hibrid műveletek része.



A házelnökök arra szólítják fel a nemzetközi közösséget, kiemelten pedig a migránsok származási és tranzitországainak vezetőit, hogy tegyenek lépéseket a folyamat megfékezése érdekében.



Elítélik Fehéroroszországot, amiért nem tette lehetővé az országaik által felajánlott humanitárius segítség eljuttatását a határnál rekedt embereknek.



Egyben felszólítják az Európai Uniót annak az új szankciócsomagnak azonnali életbe léptetésére, amelyről az uniós külügyminiszterek múlt hétfőn állapodtak meg. Ha Minszk a továbbiakban sem hátrálna meg, az EU-nak újabb szankciókat is meg kellene fontolnia - húzzák alá.



Kiemelik azt is: várnak az Európai Bizottság olyan javaslatára, amely a külső uniós határok biztonságát javító megfelelő pénzügyi támogatást is magában foglalna.



MTI