Harmincadszor ismerik el a legkiválóbb innovációs teljesítményeket

2021. november 23. 14:41

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) stratégiai partnerségével és a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) fő támogatásával 2021-ben is meghirdetik a Magyar Innovációs Nagydíj pályázatot.

A Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) hagyományos kiírása harmincadik alkalommal indul útjára a most megkezdődő nevezési szakasszal. Az új termékkel, eljárással vagy szolgáltatással jelentős üzleti sikert elért vállalkozások, szervezetek jelentkezéseit 2022. február 2-ig várják - jelentette be Schanda Tamás, az ITM parlamenti és stratégiai államtitkára kedden a tárca közleménye szerint.



A Magyar Innovációs Szövetség közel három évtizede minden évben odaítéli az Innovációs Nagydíjat. A pályaművek magas színvonalát mutatja, hogy a beérkezett több mint 1300 nevezés közel 90 százaléka a kiötlői számára bevételt termelő, alkalmazói dolgát jelentősen megkönnyítő újdonságként a gyakorlatban hasznosult. A legjobbak közül 227-en kaptak különböző innovációs díjakat, ők alkotják a hazai innováció "elitjét", a Magyar Innovációs Klubot.



Pakucs János, a MISZ tiszteletbeli elnöke a közleményben kifejtette: a Palkovics László innovációs és technológiai miniszter által vezetett bírálóbizottság az innováció eredetisége, újszerűsége, műszaki, gazdasági előnyei és társadalmi hasznossága mellett az innováció révén elért árbevételt, nyereséget veszi figyelembe, és mindezek alapján titkos szavazással választja ki a legkiemelkedőbb innovációs teljesítményeket. Hozzátette, hogy a 2021. évi kiírás részletei megtalálhatók a Magyar Innovációs Szövetség honlapján.



Schanda Tamás hangsúlyozta: a magyar gazdaság fenntartható növekedését, versenyképességének tartós megerősítését a magas hozzáadott érték, a piacképes termékekbe forgatott magyar ötletek biztosítják. Magyarország tavaly rekordmennyiségű forrást fordított kutatás-fejlesztésre és innovációra. A kormány a ráfordítások növelése mellett az intézményrendszer és kutatási eszközök korszerűsítésével, a kutatói életpálya célzott támogatásával ösztönzi még jobb innovációs teljesítményre a hazai cégeket és egyetemeket.



Kiemelte: a járványhelyzet minden eddiginél nyomatékosabban figyelmeztetett az innováció, és különösen az egészségipari fejlesztések fontosságára. Emlékeztetett, hogy az elmúlt években a gyógyítást, megelőzést segítő termékeket találtak méltónak az Innovációs Nagydíjra. Tavaly a Richter Gedeon Nyrt. csontritkulást eredményesen kezelő világújdonsága, 2019-ben a szövettani diagnosztika területén óriási előrelépést hozó, digitális Pannoramic termékcsalád érdemelte ki az elismerést.



A jövő tavaszra tervezett ünnepélyes átadáson kiosztják az ITM Ipari Innovációs Díját és Informatikai Innovációs Díját, az NKFIH "Alapkutatástól a piacig˝ Innovációs Díját, az Agrárminisztérium Agrár Innovációs Díját és Környezetvédelmi Innovációs Díját, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és a MISZ Startup Innovációs Díjait is. A Magyar Innovációs Nagydíj mellé 1 millió forint, a további kategóriákban pedig 300-500 ezer forint pénzjutalom jár - közölte az ITM.



MTI