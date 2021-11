Kontrollmechanizmus működik a közmédiában

2021. november 23. 16:42

Komoly kontrollmechanizmus működik a közmédiában - jelentette ki a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatója az M1 aktuális csatorna kedd reggeli műsorában.

Dobos Menyhértet azzal kapcsolatban kérdezték, hogy Irene Khan, az ENSZ szólás- és véleménynyilvánítás szabadságának védelmével foglalkozó különleges jelentéstevője a magyar közmédia vezérigazgatóival - vele, valamint Papp Dániellel, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) vezérigazgatójával - találkozott.



Dobos Menyhért azt mondta, hogy mindenképpen hasznosnak ítélték az egyeztetést, mert úgy gondolták, hiteles képet adnak az ENSZ-nek a közmédia működéséről.



Elsősorban a törvényi hátteret ismertették. Jelezték, hogy a Duna Médiaszolgáltató felel a tartalomért, sokan ugyanis nincsenek ezzel tisztában - közölte.



Hangsúlyozták, hogy komoly kontrollmechanizmus működik a közmédiában. Elsősorban a törvényi szabályozás garantálja ezt, hiszen a kuratóriumot a parlament választja paritásos alapon, vagyis ellenzéki képviselők is tagjai a testületnek - ismertette.



Működik a tartalomért felelős, azt kontrolláló grémium is. Ez a Közszolgálati Testület, amely a társadalom minden szeletét lefedi: helyet kapnak benne a történelmi egyházak képviselői, de a Magyar Olimpiai Bizottság vagy a Magyar Művészeti Akadémia delegáltjai is. Ők ítélik meg a közmédiát a kódex alapján, amely a műsorszolgáltatás irányelveit tartalmazza. Ha nincsenek megelégedve a tartalommal, kezdeményezhetik a vezérigazgató felmentését is, ilyenre azonban még nem volt példa - emelte ki Dobos Menyhért. Közölte, hogy már tízszer adtak le tartalmi beszámolót, a testület pedig mindegyiket elfogadta.



A találkozón elhangzott kérdésként, hogy volt-e politikai befolyásoltság a közmédiában. Sajnos volt, "bizonyára emlékeznek a kedves nézők", hogy néhány évvel ezelőtt "ellenzéki képviselők betörtek a székházba, és be akarták olvasni a követeléseiket" - mondta Dobos Menyhért, megjegyezve: a bírósági eljárás még ma is folyik.



Szégyen volt ez a magyar demokrácia történetében - fogalmazott, hozzátéve: láthatóan az ENSZ jelentéstevőjét is meglepte az ügy.



Irene Khan arra is kíváncsi volt, hogyan készülnek majd a választásokra. Közölték vele, hogy a hagyományoknak megfelelően létrehozzák a közmédia választási irodáját.

Ennek az elnökön kívül hat tagja lesz, közülük hármat a Duna Médiaszolgáltató, másik hármat az MTVA delegál. A testület javaslatokat fogalmaz meg, és a kódex irányelveit szem előtt tartva figyeli a hírműsorokat, valamint segíti a politikai reklámokat, kapcsolatot tart a választási irodával, a Nemzeti Választási Bizottsággal és a pártok sajtósaival - jelezte Dobos Menyhért.



A találkozón szóba került a hamis hírek, a fake news témája is. Azt mondták Irene Khannak, hogy egyesek az interneten, a közösségi médiában olyan ellenőrizetlen információkat tesznek közzé, amelyek megingatják az emberek bizalmát. A közszolgálati média viszont több forrásból ellenőrzi a híreket - hangsúlyozta a vezérigazgató.



Dobos Menyhért azt mondta, hogy a Közszolgálati Kódex nagyon szigorúan tartalmazza a műsorkészítés irányelveit, így például a kiegyensúlyozott tájékoztatás és a kiskorúak védelmének követelményét.



A vezérigazgató hangsúlyozta: remélik, az ENSZ hiteles jelentést ad majd ki, amely az ő véleményüket is tükrözi.



MTI