EU-biztos épületes megállapítása: a migránsagresszió „fenyegetést jelent"...

2021. november 23. 19:06

Fehéroroszország fellépése valódi fenyegetést jelent a biztonságra, kísérlet arra, hogy válságot idézzen elő és destabilizálja az Európai Uniót - jelentette ki Margarítisz Szkínász, az európai életmód előmozdításáért felelős uniós biztos kedden Strasbourgban.

Margarítisz Szkínász az Európai Parlament (EP) plenáris ülésének a fehérorosz határon kialakult migrációs helyzetről tartott vitájában kijelentette: a kialakult állapot nem migrációs ügy, hanem az uniót Fehéroroszország részéről fenyegető biztonsági kérdés.



"Minszk teszteli az EU határait Lengyelországban és Lettországban. Ha egy tagországot fenyegetnek, mindannyiunkat fenyegetnek. Nem fogadjuk el, nem hagyhatjuk ezt, cselekednünk kell" - fogalmazott.



Az uniós biztos elmondta, az EU közös válaszok előkészítésén dolgozik. Felméri a határon kialakult helyzetet, és azonnali segítséget biztosít a rászorulók számára.

Támogatja a humanitárius szervezeteket, melyeknek megfelelő körülményeket követel munkájuk végzéséhez. Anyagi támogatást nyújt az érintett tagországoknak és a vonatkozó jogi keret megreformálásán dolgozik, hogy a tagállamok megvédhessék az EU külső határait rendkívüli esetekben - mondta el Margaritisz Szkínász.



Arra is kitért, hogy Európai Unió Fehéroroszországgal szembeni szankciós csomagokat, köztük célzott megszorító intézkedéseket fogadott el, és diplomáciai tevékenységet folytat a migráció származási és tranzitországaival, ahogy Fehéroroszország illetékeseivel is. Az unió azt reméli, hogy a migránsokat szállító repülőjáratok végleg leállnak - hangoztatta Szkínász, aki szerint az EU a migránsokat megtévesztő fehérorosz dezinformációs tevékenységet leállítását kívánja elérni.



Ha az Európai Unió egységesen lép fel, senki sem tudja megállítani céljainak elérésében. Az EU hatékonyabb, ha jogszabályai rögzítik a szükséges fellépéséket - zárta felszólalását az uniós biztos.



Gál Kinga fideszes európai parlamenti (EP-) képviselő a vitához kapcsolódóan magyar újságíróknak nyilatkozva hangsúlyozta, Lengyelország az unió külső határainak védelméért nem kap segítséget Európai Uniótól.



"Ha egy tagállam védi a külső határokat, azért szolidaritás és anyagi támogatás járna, nem pedig hátbatámadás. Az Európai Parlament öt frakciója, a szocialisták, a zöldek, a Renew Europe, a radikális baloldali frakció (GUE-NGL), valamint az Európai Néppárt (EPP) a múlt héten hátba támadta a migránsválsággal küzdő Lengyelországot pénzelvonást követelve" - fogalmazott.



Gál Kinga kijelentette: a tömeges illegális migráció a hibrid hadviselés egyik formája lett. Az uniós jogszabályok nem igazodnak a megváltozott kihívásokhoz, és nem felelnek meg az uniós határvédelem céljainak. Az EU-nak ki kellene mondania, hogy a külső határok védelme elsődleges, hogy akár fizikai akadályokkal kell megvédeni a határokat, és ahhoz pénzügyi segítséget kell biztosítania a tagállamoknak. Az EU-nak ki kellene mondania azt is, hogy Európába nem lehet illegálisan és tömegesen bejönni - emelte ki az EP-képviselő.



Bocskor Andrea fideszes EP-képviselő nyilatkozatában sajnálatosnak nevezte a fehérorosz határon kialakult migrációs helyzetet, és azt mondta, Magyarország átérzi a Lengyelországra nehezedő nyomás komolyságát, hiszen 2015-ben szintén megtapasztalta, milyen, amikor a migránsok "ostrom alá veszik a határokat".



Szavai szerint az Európai Unió gyakran követel szolidaritást a tagállamok részéről, azonban most ahelyett, hogy segítené Lengyelország határvédelmét, uniós pénzek megvonásával fenyegetődzött.



"Az EU-nak felül kell vizsgálnia elhibázott migrációs politikáját és azon kellene dolgoznia, hogy az EU külső határait ostromlók visszatérhessenek szülőföldjükre és helyben boldoguljanak" - fogalmazott.



Magyarország szolidáris Lengyelországgal és a szintén migrációs nyomással küszködő balti államokkal - tette hozzá a képviselő.

MTI