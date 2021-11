Túlnyomóan napos, száraz időre számíthatunk

2021. november 24. 09:42

Anticiklon helyeződik a Kárpát-medence felé. A leálló szél és a nagyrészt derült idő miatt hideg lesz az éjszaka, az ország túlnyomó részén fagypont alá csökken a hőmérséklet, sőt a fagyzugokban -8 fok alatti minimum hőmérséklet is előfordulhat. Szerdán ismét a napsütésé lesz a főszerep. Csütörtökön átmenetileg erősödik a ködhajlam. Péntektől változékony, mozgalams idő köszönt be, ekkor az esőt északnyugaton havas eső, hó is felválthatja.

Várható időjárás az ország területén szerda éjfélig: a pára- és ködfoltok mindenütt megszűnnek, ezt követően ma a napsütésé lesz a főszerep, túlnyomóan napos, száraz időre számíthatunk.

Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, de késő estétől Sopronnál már megélénkülhet a déli, délkeleti szél.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 5 és 9 fok között alakul. Késő estére általában -4 és +1 fok közé hűl le a levegő.

