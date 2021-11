Ukrán hadművelet a fehérorosz határszakaszon

2021. november 24. 10:32

Különleges határvédelmi művelet kezdődött Ukrajnában, a fehérorosz határnál, célja a határszakasz biztonságának és védelmének növelése a térségbeli migrációs válság miatt, valamint az illegális tevékenységek elleni küzdelem fokozása - jelentette be szerdán Andrij Demcsenko, az ukrán határőrszolgálat szóvivője.

A műveletet a határőrség koordinálja, részt vesz benne a Nemzeti Gárda, az országos rendőrség, az ukrán fegyveres erők tagjai, illetve egyéb tartalékos állományok is.



"Az ukrán-fehérorosz határon most is fennáll a migrációs válság tovább terjedésének, a (Fehéroroszországban tartózkodó és az Európai Unió területére bejutni akaró) illegális bevándorlók Ukrajnába történő átirányításának veszélye, ezért a rendvédelmi szervek közösen intézkednek a határvédelem megerősítéséről a térségben - emelte ki Demcsenko.



Ukrajna a múlt héten megerősítette fehéroroszországi határszakaszát, 8500 katonát, határőrt és rendőrt, valamint 15 helikoptert, két repülőgépet és 44 drónt vezényelve a területre.



Demcsenko kifejtette: a határt főleg azokon a pontokon őrzik megerősítetten, ahol migránsok csoportjainak betörésére lehet számítani. Ezenfelül a határ közelében, az autópályákon ellenőrzőpontokat állítanak föl, az alsóbb rendű utakon pedig járőrözni fognak, ellenőrzik az autóbusz- és vasútállomásokat is. A határközeli településeken egyéb megelőző intézkedéseket vezetnek be - mondta, de erről részleteket nem árult el.



Denisz Monasztirszkij belügyminiszter múlt pénteken a kijevi parlament ülésén megerősítette: az ukrán rendvédelmi szervek engedélyt kaptak arra, hogy fegyvert használjanak a Fehéroroszországból esetlegesen betörő migránsok ellen, ha veszélyt jelentenek a határőrökre.



A Fehéroroszországgal szomszédos uniós tagállamok, Lengyelország, Litvánia és Lettország határaihoz hónapok óta érkeznek illegális migránsok, legtöbbjük Irakból. A válság november 8-án éleződött ki, amikor a fehérorosz biztonsági erők több száz migránsnak "mutatták meg az utat" a lengyel határhoz. Varsói közlés szerint jelenleg is több ezer migráns tartózkodik az ország határának fehérorosz oldalán. Az elmúlt napokban több sikertelen tömeges áttörési kísérlet történt ott.



Ukrajna - az európai uniós országokkal egyetértve - a minszki vezetést vádolja a migránsválság elmélyítésével, az illegális migránsok határhoz szállítását pedig provokációnak minősíti. Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök viszont a Nyugatot teszi felelőssé azért, hogy illegális migránsok érkeznek tömegesen Európába.

MTI