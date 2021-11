Izrael biztonsági együttműködési megállapodást ír alá Marokkóval

2021. november 24. 12:09

Beni Ganz izraeli védelmi miniszter Marokkóba utazott, ahol megállapodást írt alá a két ország közötti biztonsági együttműködésről - jelentette az izraeli média szerdán.

Ganz az első, hivatalos úton Marokkóba látogató izraeli védelmi miniszter. "Történelmi vizitjén" találkozik a marokkói külügyminiszterrel és a fegyveres erők vezetőjével is.



Kétnapos látogatásán számos védelmi együttműködési megállapodást ír alá marokkói kollégáival. "Megerősítjük kapcsolatainkat" - hangsúlyozta a védelmi miniszter, mielőtt felszállt az izraeli nemzeti légitársaság, az El Al Marokkóba tartó járatára kedd este.



Rabatban Ganz a tervek szerint számos magas szintű találkozót tart Abdellatif Ludiji marokkói védelmi miniszterrel, Nászer Burita külügyminiszterrel, Abdelfattah Luarakkal, a fegyveres erők főnökével és másokkal.



Emellett az izraeli minisztert vendégül látják a rabati Talmud Tóra zsinagógában is, majd csütörtök este visszatér Tel-Avivba.



Ganz már a második, Marokkóba látogató miniszter azóta, hogy a két ország tavaly normalizálta kapcsolatait a Donald Trump volt amerikai elnök kormánya által közvetített megállapodás keretében. Az egyezmény részeként Washington elismerte Marokkó szuverenitását Nyugat-Szahara korábban vitatott területe felett.



Előzőleg augusztusban Jaír Lapid izraeli külügyminiszter tett kétnapos látogatást az észak-afrikai országban a két ország közötti kapcsolatok erősítése végett, Lapid akkor felavatta Izrael diplomáciai képviseletét is.



MTI