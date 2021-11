Vizsgálóbizottság áll föl a Városháza-ügyben

2021. november 24. 13:10

Fel fog állni a Városháza-ügyben a Fővárosi Közgyűlés vizsgálóbizottsága - közölte a szocialisták budapesti frakcióvezetője a közgyűlés szerdai ülése előtt tartott sajtótájékoztatón.

Horváth Csaba egy kérdésre válaszolva mondta el, hogy fel fogják állítani a vizsgálóbizottságot a Városháza-ügyben. Hozzátette: a bizottságnak rövid határidővel el kell végeznie munkáját, át kell tekintenie a dokumentumokat és meg kell hallgatnia azokat, akiknek köze lehetett a projekthez.



Láng Zsolt (Fidesz-KDNP) előterjesztést nyújtott be a közgyűléshez, "Javaslat vizsgálóbizottság felállítására a Városháza eladásának ügyében" címmel. Az előterjesztés szerint a bizottság feladata lenne a Városháza épületének hasznosításával kapcsolatos tanulmány megrendelésének és elkészítésének, körülményeinek feltárása, a tanulmánnyal kapcsolatos döntések feltárása, a döntéshozók beazonosítása, valamint a sajtóban megjelent hangfelvételekkel kapcsolatos kérdések tisztázása.



A Fővárosi Közgyűlés várhatóan a délutáni órákban szavaz a vizsgálóbizottság felállításáról.



Horváth Csaba a sajtótájékoztatóján szólt öt "kínos kérdésről" is, elsőként azt emelte ki, hogy bár a budapestiek napi 20 millió forintot fizetnek be a központi költségvetésbe, a kormány még mindig adós a budapesti közösségi közlekedés 12 milliárd forintos támogatásával.



A szocialista politikus választ vár a kormánytól arra is, hogyan kaphat a XVI. kerület 73 ezer lakossal 2,3 milliárd forint kártérítést az elvonások miatt, miközben az 1,7 milliós Budapesttől elvonnak 40 milliárd forintot. Jelezte: érdekelné, hogy mikor fog megérkezni a kormánytól a Lánchíd felújítására ígért hatmiliárd forint, és az is, hogy ha Ferencváros és Kelenföld között a vasúti felújítás 35 milliárd forintba kerül, hogy szerződhet Mészáros Lőrinc 338 milliárdra.



Horváth Csaba szerint fontos, hogy a kerületek végül megkapták az Egészséges Budapest Program pénzét, amire a kormány évekkel ezelőtt kötelezettséget vállalt, de kíváncsi arra, miért nem utalta azt át a kormány az október 31-i határidőig.



MTI