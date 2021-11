A család fontosságáról szóló kötetet mutattak be a Várkert Bazárban

2021. november 24. 21:14

Az ".Ami a miénk" című kötet példányai a könyv bemutatóján a Várkert Bazárban 2021. november 24-én.

A kiadvány, amelyet Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter szerkesztett, ötven neves magyar író, költő, humorista, egyházi szereplő, sportoló, tudós, művész, gazdasági- és közéleti szereplő írásait tartalmazza. MTI/Szigetváry Zsolt

Ötven ember - köztük író, költő, humorista, pap, sportoló, tudós, gazdasági- és közéleti szereplő - családról szóló írásait tartalmazó kötetet mutattak szerdán a Várkert Bazárban. Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter, az ".Ami a miénk" című kötet szerkesztője szerint a közös nevező az írásokban "a hit és a kegyelem".

"Olyan magyar emberekhez fordultam, akiket érdemes meghallgatni, akikre érdemes figyelni, akiket személyesen is nagyra értékelek. Fontosnak tartottam, hogy a történelmi egyházak képviselői mellett jelen legyenek a kultúra, a tudomány, a sport, a civil világ, a média, a gazdaság és a politikai élet szereplői is" - fogalmazott Novák Katalin a bemutatón, aki ajánlókat is írt az egyes szövegek elé.



Hozzátette: a szerzők között vannak ismert és a többség számára ismeretlen emberek, gyermekesek és gyermektelenek, kis- és nagycsaládosok, valamint olyanok is, akik fogyatékkal élő gyermeket nevelnek. "Szó van az írásokban az összetartozásról és a megküzdésről, a közös nevező pedig a hit és a kegyelem" - mondta Novák Katalin.



A miniszter kiemelte: a kötetben található írások rólunk szólnak. Mint fogalmazott, valódi életeket ismerhet meg az olvasó, magasba repítő és mélyre szántó gondolatokat, amelyekből erőt meríthet a hétköznapokra. Olvasás közben van alkalmunk elgondolkodni arról, nekünk mit jelent a család, melyben élünk, amit a gyermekeinknek, unokáinknak kívánunk - tette hozzá.



A bemutatón elhangzott, hogy a kötetbe került szövegek különféle műfajokat képviselnek. Míg az egyházi szereplők jellemzően a prédikációhoz vagy az imádsághoz, az írók és költők irodalmi műfajokhoz nyúltak, addig például Sulyok Tamás alkotmánybíró három esettanulmányt mutat be a család témakörében - hangsúlyozta a politikus.



A kötetet a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS) adja ki. A könyvek szerdától megvásárolhatóak a Libri könyvesboltjaiban - hangzott el a szerdai könyvbemutatón.



MTI