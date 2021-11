Soltész Miklós: a horvát nemzet mindig számíthat a magyarok segítségére

2021. november 24. 21:41

A horvát nemzet mindig számíthat a magyarok segítségére - hangoztatta a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára szerdán Baján, ahol felavatták a bunyevác származású Antunovich János (1815-1888) püspök szobrát.

Soltész Miklós a kunbajai születésű püspökről elmondta: élete sok mindenre rávilágít; az a kor, amelyben élt, összetett volt, de a maihoz képest egyszerű: egyes nemzetek, népcsoportok teljesen jogosan törekedtek arra, hogy őket "segítsük, támogassuk", hogy az identitásukat bemutathassák; nem szakította el őket a kereszténység, sőt, sokkal inkább összetartotta.



Antunovich János - aki szolgálata során sokat tett a horvát, a bunyevác és a sokác közösség kulturális felemelkedéséért - élete arra is rávilágít, hogy aki közhatalommal rendelkezik - legyen az egyházi személy, politikai vagy városvezető -, milyen mértékben felelős a rászoruló és bajba jutott emberek megsegítéséért - fűzte hozzá az államtitkár.



Kiemelte: a püspök több tucat embert etetett ingyen, sok száz embernek segített a vagyonából és odafigyelt a szegényekre; a mai korban, amikor sok baj van a világban, nem mindig csak az anyagi segítség a fontos, hanem az is, hogy "lelki segítséget nyújtsunk", mint ahogyan ezt megteszik az egyházak.



Teljesen természetes volt a magyar kormány részéről, hogy a testvéri baráti népet, a horvát nemzetet, amikor bajban volt, például a legutóbbi földrengés során, segítette - mondta Soltész Miklós. "Tudjuk, ha mi bajban leszünk, ők is segíteni fognak" - fűzte hozzá.



Közölte: a horvátok a jövőben is számíthatnak a magyarok segítségére. "Számíthatnak ránk az iskolák, templomok felújításában, mint például nemrégiben Hercegszántón, illetve Felsőszentmártonban. Számíthatnak ránk a migrációs hullám megállításában, számíthatnak a Covid-járvány alatt" - hangsúlyozta az államtitkár az ünnepségen, amelyen több horvát, illetve horvát nemzetiségű politikai vezető, közéleti személyiség vett részt.



Bernard Pesorda zágrábi művész alkotásának avatója előtt ünnepi szentmisét celebrált a Barátok templomában Duro Hranic, a Diakovár-Eszéki Főegyházmegye érseke.

MTI