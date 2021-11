Jansa: az EU-nak finanszíroznia kell az uniós határok védelmét

2021. november 24. 21:56

Az Európai Uniónak finanszíroznia kell minden olyan intézkedést, amely megvédi a közösség külső határait, beleértve a kerítésépítést is - jelentette ki Janez Jansa szlovén kormányfő szerdán Ljubljanában a Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnökkel közösen tartott sajtótájékoztatóján.

Jansa hangsúlyozta: a határokon felállított fizikai akadályok hatékonynak bizonyultak az illegális migráció és az erőszak megelőzésében, és felváltják az erőteljesebb módszerek alkalmazását.



Megjegyezte: Szlovénia mint az EU Tanácsának soros elnöke, arra törekedett, hogy a migrációs válságban jelentős támogatást szerezzen Lengyelországnak.



Szlovénia ismét közvetlen segítséget ajánlott fel Lengyelországnak, és szlovén rendőröket küld a határ védelmére - mondta, hozzátéve: Varsó ugyanúgy kisegítette Szlovéniát, amikor neki kellett megvédenie a határait a migrációs hullámokkal szemben.



Jansa gratulált Morawieckinek az elszántsághoz és a bátorsághoz, valamint ahhoz a diplomáciai tevékenységhez, amellyel - mint mondta - jóllehet átmenetileg, de megállították a lengyel határra nehezedő illegális migrációs hullámot.



Az ukrán-lengyel határon kialakult helyzettel kapcsolatban kiemelte: "Osztozunk az aggodalmakban az orosz katonai erők jelenléte miatt Ukrajna határainál." Ezeknek az erőknek a koncentrációja távol áll a "normális hadgyakorlatoktól" - tette hozzá.



A szlovén kormányfő arra kérte az EU és a NATO vezetőit, "tartsák ezt szem előtt", hogy ne történjen több olyan meglepetésszerű fejlemény, mint "a Krím orosz megszállása". Egyben felelősségteljes magatartásra szólította fel Oroszországot is.



Morawiecki elmondta: Szlovénia és Lengyelország közös álláspontot képvisel a biztonság terén. Hangsúlyozta a határvédelem fontosságát az országok szuverenitásának megőrzésében. "Ha egy ország szuverén akar lenni, akkor neki kell eldöntenie, hogy ki léphet a területére" - húzta alá.



Hozzátette: a konfliktus soha nem jó megoldás. Elmondta, hogy ő mindenekelőtt arra törekszik, hogy megoldást találjon a feszültségek csökkentésére.



Az eddigi intézkedések, köztük a migránsokat szállító repülőjáratok megszüntetése, meghozták az eredményüket, és némileg enyhítették a helyzetet - fogalmazott.



A két kormányfő megvitatta a gázellátási válságot is, amely jelentős hatással van az EU-ban tapasztalható áremelkedésekre. Morawiecki szerint a válság "Oroszország közép-európai országokkal szembeni politikájának tükre".



Egyetértettek abban, hogy a nyugat-balkáni országoknak egyértelmű jelzést kell kapniuk EU-tagságuk kilátásairól, hogy belátható, rövid időn belül csatlakozhassanak a blokkhoz.



Jansa és Morawiecki emellett beszéltek a világjárványról is, valamint annak megfékezésére és az oltási arány növelésére tett intézkedésekről.

MTI