Bizalmat szavazott a román parlament Nicolae Ciuca kormányának

2021. november 25. 13:41

Kétharmados többséggel bizalmat szavazott a kétkamarás román parlament csütörtöki együttes ülésén a jobbközép Nemzeti Liberális Párt (PNL), a Szociáldemokrata Párt (PSD) és a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) részvételével megalakult, Nicolae Ciuca (PNL) vezette nagykoalíciós kormánynak.

A Ciuca-kormányt a koalíciós pártok és a nemzeti kisebbségi frakció 318 képviselője szavazta meg. A kabinet parlamenti jóváhagyásához legalább 234 szavazatra volt szükség, az alkotmány módosításához legalább 311 szavazat szükséges. A titkos voksoláson 126 ellenszavazatot regisztráltak.



Nicolae Ciuca parlamenti beszédében rámutatott: kormánya azt a stabilitást, kiszámíthatóságot és fejlődést hivatott szolgálni, amelyre az állampolgárok várnak. A koalíciót alkotó pártok ennek érdekében félretették személyes sérelmeiket, politikai ellentéteiket és arra összpontosítottak, ami összeköti őket.



A miniszterelnök-jelölt nagyszabású állami beruházásokat, infrastruktúra-fejlesztést ígért, a kormánynak ugyanakkor a rászorulók védelmére, a családok támogatására és az egészségügyi rendszer megerősítésére is gondja lesz. A Ciuca-kabinet megtartja az egykulcsos adórendszert és tartózkodik új adónemek bevezetésétől - ígérte.



Marcel Ciolacu szociáldemokrata pártelnök azt hangoztatta, hogy a PSD az ország legstabilabb és legfelelősebb pártja, amely az életszínvonal drasztikus csökkenése, a "teljes összeomlás" láttán úgy döntött, hogy nem elég a partvonalról bírálni az eredménytelen jobboldali kormányzást, hanem szerepet kell vállalnia az ország stabilizálásában.



Az RMDSZ nevében felszólaló Turos Lóránd szenátusi frakcióvezető rámutatott: a nagykoalíció nem ideológiai alapon jött létre, hanem az egyedüli stabilitást ígérő megoldásként. A kormánypártok az ország legsürgősebb gondjaira valamint hosszú távú fejlesztésére akarnak közös megoldást. A frakcióvezető kifejezte reményét, hogy sikerül az ehhez szükséges kölcsönös tisztelet és bizalom légkörét megteremteni a kormányzati partnerek között.



A korábbi jobbközép kormányból kilépett és immár ellenzékben politizáló Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) nevében Dan Barna alelnök gratulált Ciolacunak, amiért sikerült a kormány éléről elmozdítania a PNL-t, és "betennie a PSD mellényzsebébe". Úgy értékelte, a PNL feladta elveit, választóinak tett ígéretét, a PNL és a PSD összefogásával a Ion Iliescu volt államfő által alapított egykori Nemzetmentő Front (FSN) született újjá, a választói felhatalmazás nélküli összefogásnak pedig Klaus Iohannis államfő a "keresztapja".



George Simion, a nacionalista Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) társelnöke Florin Citu ügyvivő kormányfő, PNL-elnök távollétén gúnyolódott, azt feltételezve, hogy szégyelli magát, és az államfőnél keresett menedéket. Az elnök felfüggesztését kezdeményező AUR soraiba várja a "valódi" nemzeti liberálisokat, hogy együtt harcoljanak az "elnöki diktatúra" ellen.



A miniszterelnökké "előléptetett" Nicolae Ciuca 54 éves tartalékos tábornagy, az iraki és afganisztáni hadszíntereket megjárt veterán, Románia volt vezérkari főnöke (2015-2019). Először pártonkívüliként kapott védelmi miniszteri megbízást a 2019 novemberében alakult, Ludovic Orban vezette kisebbségi PNL-kormányban, majd a tavalyi választásokon a PNL jelöltlistáján jutott be a bukaresti szenátusba.



A Klaus Iohannis államfő bizalmát élvező Ciuca tavaly decemberben, Orban lemondását követően két hétig ügyvivőként vezette a bukaresti liberális kormányt, majd a PNL, a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) és a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) részvételével alakult, Florin Citu liberális miniszterelnök vezette koalíciós kormányban ismét védelmi miniszterként tevékenykedett.



A csütörtöki szavazás csaknem három hónapig tartó politikai válság végére tesz pontot. Romániában utoljára a 2012-es parlamenti választások után volt kétharmados parlamenti támogatással rendelkező - alkotmánymódosításra is képes - nagykoalíció, amely azonban alig több mint egy év után, a 2014-es választási évben a PNL kilépésével felbomlott.



A 2024-es év végi parlamenti választásokig érvényes koalíciós megállapodás szerint a PNL és a PSD felváltva tölti be a kormányfői tisztséget, Ciuca tehát másfél év múlva, 2023 májusában átadja helyét a PSD miniszterelnök-jelöltjének.



A kabinetben Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke tárcanélküli, Sorin Grindeanu, a PSD elnökhelyettese pedig a közlekedési tárca vezetésével is megbízott miniszterelnök-helyettesi tisztséget tölt be. A legnagyobb parlamenti frakcióval rendelkező PSD-nek 9, a PNL-nek 8, az RMDSZ-nek pedig - a kormányfőhelyettesen kívül - 3 minisztere lesz a Ciuca-kabinetben.



Az új román kormány csütörtökön lép hivatalba, miután a kabinet tagjai leteszik a hivatali esküt Klaus Iohannis államfő előtt.

MTI