Fidesz: drámaian megnőtt Európában a nők elleni erőszak a migránsok miatt

2021. november 25. 14:42

Drámaian megnőtt a nők elleni erőszak Európában - kommentálta a nagyobbik kormánypárt az ellenzéki pártok nyilatkozatait a nők elleni erőszak megszüntetésének világnapján, csütörtökön.

Az MTI-hez eljuttatott közleményükben rámutattak: a nők és gyermekek elleni erőszak a Fidesz kormányzása óta kiemelt bűncselekmény, amelyet az új Büntető törvénykönyv kiemelten büntet.



A baloldal azonban mélyen hallgat arról, hogy bevándorláspárti politikája miatt drámaian megnőtt a nők elleni erőszak Európában - írták.



Kitértek arra, hogy korábban békés európai városokban a nyílt utcán erőszakolnak meg nőket. Németországban 80 százalékkal nőtt a migránsok által elkövetett erőszak, Ausztriában minden ötödik fiatal nőt ért már erőszakos támadás - sorolták.



Márki-Zay Péter mégis "cinikusan nevetgélve cáfolja", hogy a migráció ilyen veszéllyel járna, szerinte kitaláció, hogy a migránsok erőszakos bűncselekményeket követnek el. Ha a Gyurcsány-Márki-Zay-féle baloldalon múlna, hazánkból is bevándorlóországot csinálnának, teljesítenék Brüsszel megrendeléseit, és ide is betelepítenék a migránsokat, ezzel veszélybe sodornák Magyarország biztonságát - hangsúlyozták.



Csütörtökön a nők elleni és a kapcsolati erőszakkal szembeni hatékonyabb fellépést sürgette a Jobbik és az LMP politikusa, utóbbi párt részéről Hohn Krisztina képviselő az Isztambuli egyezmény ratifikálásáért is szót emelt szót. Dobrev Klára, a DK európai parlamenti képviselője úgy értékelt, a kormány képtelen garantálni a nők családon belüli biztonságát. Az MSZP-s Gurmai Zita börtönnel büntetné a nők elleni erőszakra buzdítókat és a gyermekek elleni szexuális erőszakot elhallgatókat.



MTI