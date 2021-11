A nap nagyobb részében túlnyomóan borult időre számíthatunk

2021. november 25. 15:13

Várható időjárás péntek éjfélig: csütörtökön napközben tovább szakadozik, csökken a felhőzet, ugyanakkor jó eséllyel az Északi-középhegység tágabb térségében egész nap borult, párás idő lesz a jellemző.

Éjszaka nyugat felől fokozatosan megnövekszik, majd meg is vastagszik a felhőzet, így pénteken a nap nagyobb részében túlnyomóan borult időre számíthatunk. Éjszaka néhol már eshet, majd a hajnali órákban délnyugat felől egy masszív csapadékzóna érkezik, amely csak lassan vonul észak felé. A Dunántúlon kiadósabb csapadékra van kilátás. Az eső mellett előbb Sopron és az Alpokalja térségében, később a Dunántúl nyugati és északi részein, illetve az Északi-középhegység magasabban fekvő helyein havas eső, havazás is előfordulhat.



A délkeleti szél éjszaka a Nyugat-Dunántúlon, holnap napközben egyre nagyobb területen északnyugatira, nyugatira fordul. Élénk, helyenként erős lökések is lehetnek.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -5 és +4 fok között alakul.



A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 1 és 10 fok között várható, északnyugaton számíthatunk az alacsonyabb értékekre.



