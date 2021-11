Hivatalba lépett Romániában a nagykoalíciós kormány

2021. november 25. 17:15

Hivatalba lépett Romániában a Nicolae Ciuca liberális miniszterelnök vezette nagykoalíciós kormány, miután a kabinet tagjai csütörtökön letették a hivatali esküt Klaus Iohannis államfő előtt.

A jobbközép Nemzeti Liberális Párt (PNL), a Szociáldemokrata Párt (PSD) és a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) részvételével alakult kormánynak csütörtökön kétharmados többséggel szavazott bizalmat a parlament.



Az elnöki hivatalban tartott beiktatási szertartás alkalmával Klaus Iohannis államfő megállapította, hogy a politikai válság véget ért, a világjárvány, az energetikai válság azonban nem, a polgároknak pedig megoldásokat várnak.



Az elnök szerint nemcsak megoldandó gondok, hanem példátlan lehetőségek is várnak az új kormányra, hiszen a nemzeti helyreállítási terv keretében jelentős összegeket lehet közhasznú beruházásokra fordítani. Iohannis elismerte: nem volt könnyű olyan koalíciót létrehozni, amelynek pártjai eddig egymás ellen harcoltak, de most széles parlamenti többséggel rendelkező, erős kormány jött létre, amelyet arra buzdított, hogy teljesítse a választók elvárásait.



A PNL által jelölt Nicolae Ciuca kabinetjében Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke tárca nélküli, Sorin Grindeanu, a PSD elnökhelyettese pedig a közlekedési tárca vezetésével is megbízott miniszterelnök-helyettesi tisztséget tölt be. A legnagyobb parlamenti frakcióval rendelkező PSD-nek 9, a miniszterelnöki posztot az első másfél évben elfoglaló PNL-nek 8, az RMDSZ-nek pedig - a kormányfőhelyettesen kívül - 3 minisztere van a kormányban.



Az 2024-es parlamenti választásokig érvényes, csütörtökön aláírt koalíciós megállapodás szerint a PNL és a PSD felváltva tölti be a kormányfői tisztséget, Ciuca tehát másfél év múlva, 2023 májusában átadja helyét a PSD miniszterelnök-jelöltjének.



A Ciuca-kabinet tagjai az eskütétel után informális találkozó és közös fotó erejéig átvonultak a kormánypalotába. A kormányfő korábbi bejelentése szerint az első hivatalos kormányülésen költségvetés-kiigazítást hajtanak végre, egyebek mellett azért, mert az egészségügyi tárcának nincs már fedezete a decemberi bérek kifizetésére.



MTI