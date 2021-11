Babis: harmincnapos szükségállapot lesz Csehországban

2021. november 25. 20:03

Csehországban csütörtök éjféltől 30 napos szükségállapotot hirdetett ki a kormány - jelentette be Andrej Babis miniszterelnök csütörtökön a kormányülés szünetében.

A kormányfő a szükségállapot kihirdetését a kórházakban kezelt koronavírusos betegek egyre növekvő számával indokolta. "A betegek növekvő száma egyre nagyobb problémát okoz a kórházakban" - mutatott rá Andrej Babis. Másfelől a kormány a rendkívüli ülésén új óvintézkedésekről is dönt, amelyeket szükségállapot nélkül nem lehetne bevezetni.



A kormány döntése alapján, amelyet Andrej Babis és Adam Vojtech egészségügyi miniszter ismertetett a kabinet ülése utáni sajtótájékoztatón, péntektől kezdve Csehországban este tíztől reggel ötig zárva lesznek a vendéglők, a bárok és a klubok. A bevásárlóközpontokban bezárnak a vendéglátóegységek, és ételt csak elvitelre adhatnak majd ki. Minden közterületen tilos lesz az alkoholfogyasztás.



Betiltották a karácsonyi vásárok, piacok megrendezését is, a karácsonyfák és a halak árusításának kivételével. Az egész évben üzemelő vásárok, piacok azonban továbbra is nyitva maradnak.



A kulturális és sportrendezvényeket ezentúl legfeljebb ezer személy tekintheti meg, másféle rendezvényeken - társasági összejövetelek, bálok - a résztvevők maximális számát száz főben korlátozták. A temetéseken való részvétel nincs korlátozva.



A tömeges rendezvények résztvevőinek kötelezően be kell mutatniuk a Covid-19 elleni oltás felvételéről szóló igazolást, illetve, hogy a betegségen hat hónapnál nem régebben átestek.



"Az intézkedések célja minél inkább megfékezni a koronavírus-járvány terjedését" - szögezte le Adam Vojtech.



Cseh médiajelentések szerint a helyzet leginkább a morvaországi régiókban súlyos. Csütörtökön egy brünni kórházból például 19 beteget szállítottak Prágába, mert Brünnben már nincs számukra hely.



A járvánnyal összefüggésben eddig kétszer volt már szükségállapot Csehországban: először tavaly március közepétől május közepéig, majd október elejétől több hosszabbítással egészen idén április közepéig. A hatályos törvények szerint a kormánynak a szükségállapot kihirdetéséről azonnal tájékoztatnia kell a képviselőházat, amely ezt jóváhagyja, de meg is szüntetheti.



Csehországban november eleje óta gyorsan emelkedik a napi igazolt koronavírus-fertőzések száma. Kedden rekordszámú, majdnem 26 ezer új fertőzést mutattak ki a laboratóriumi szűrések.



A kórházakban jelenleg 5900 beteg van, közülük 850 személy állapota az orvosok szerint súlyos. Ezen a téren a legrosszabb helyzet márciusban volt, amikor 9500 ember kezeltek a kórházakban, közülük 2000-et az intenzív osztályokon. Orvosok szerint a mostani magas napi fertőzések száma a betegek számában mintegy két héten belül mutatkozik meg.

MTI