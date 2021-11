A gyerekek oltásával mérföldkőhöz érkezhet a járványkezelés

2021. november 26. 09:48

Mérföldkőhöz érkezhet a járványkezelés azzal, hogy az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) engedélyezte az 5-11 éves korosztály oltását a Pfizer/BioNTech koronavírus elleni vakcinájával - mondta a háziorvosok országos kollegiális szakmai vezetője az M1 aktuális csatorna péntek reggeli műsorában.

Békássy Szabolcs elmondta, a gyerekek körében is terjed a vírus, és bár az esetek többségében enyhe lefolyású megbetegedést okoz náluk a fertőzés, továbbadhatják azt.



Hozzátette: a tapasztalatok azt mutatják, hogy ebben a hullámban sokkal több gyerek fertőződik meg, és míg korábban tünetmentesen vagy enyhe tünetekkel vészelték át a betegséget, addig mostanra markánsabb tünetek jelentkeznek náluk.



A járvány letöréséhez ebben a korosztályban is magas átoltottság szükséges - jelentette ki, hozzátéve: az oltás a gyerekeket is jobban védi a betegség súlyos lefolyása ellen, hasonlóan a felnőttekhez.



Békássy Szabolcs a hétfőn indult oltási akcióhetet sikeresnek, népszerűnek értékelte, jelezve, hogy számos háziorvos is bekapcsolódott a kampányba. A praxisokban oltásra jelentkezők arányát nézve a legtöbben a harmadik oltásra jelentkeznek, tíz százalékuk pedig az első dózist kéri - ismertette.



A szakember jelezte, nagy a terhelés a háziorvosoknál, a praxisokban naponta átlagosan 350 ezer beteget látnak el, ezért is fontos a védőoltás felvétele.



Békássy Szabolcs beszélt arról is, hogy a háziorvosokhoz juttatott antigén gyorsteszt a fertőzöttek kiszűrése szempontjából fontos, ezek a tesztek jó szolgálatot tesznek az orvoshoz forduló páciensek állapot-differenciálásában. Ha az első teszteredmény pozitív, megkezdődhet a beteg izolációja, más esetekben azonban megerősítő PCR-tesztet kell végezni.



MTI