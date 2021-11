Koronavírus – az eddigieknél is fertőzőbb afrikai mutáns

2021. november 26. 17:02

Izraelben vészhelyzeti intézkedéseket vezetnek be a koronavírus eddigieknél is fertőzőbb afrikai változatának a megjelenése miatt - jelentette a katonai rádió pénteken.

Kibővítik az izraeli beutazási tilalommal sújtott, "piros" jelzésű afrikai államok körét, és fájdalmas gazdasági következményekkel járó lépéseket helyeztek kilátásba, de a zárlat bevezetése egyelőre nem került szóba, miután Afrikából beutazó több személynél is a koronavírus korábbiaknál is fertőzőbb és veszélyesebb változatát azonosították.



Naftali Bennett miniszterelnök pénteken sajtóértekezletet tartott, melyen ismertette az új intézkedéseket. Egyiptom és Marokkó kivételével az összes afrikai országot a tiltott országok közé sorolták, ahonnan csakis az izraeli állampolgárok térhetnek vissza, mások nem utazhatnak be, és ismét megnyitják a karanténszállodákat a veszélyesnek minősülő helyekről érkezők ellenőrzésére.



"Riasztó ponthoz értünk, új helyzetbe kerültünk" - mondta Bennett. "A Dél-Afrikából érkezett vírusváltozat nagyon aggasztó. Ez a vírusváltozat száguld, és már meg is érkezett az országba. Egy esetet bizonyosan találtak, és három másikat vizsgálnak, de feltételezzük, hogy több is van" - hangsúlyozta az izraeli kormányfő.



"Az viszont jó hír, hogy Izrael korán felébredt, elsőként a világon. Minden rendszerünk felkészült, de lépéseinknek bizonyos gazdasági ára lesz. Készen állunk a hátrányosan érintettek megsegítésére, felkészültünk minden forgatókönyvre, beleértve a megszorításokat is"- tette hozzá Naftali Bennett.



A rádió jelentése szerint Izraelben az elmúlt hetekben a különböző minisztériumok összehangolásával olyan vészhelyzeti gyakorlatot hajtottak végre, melyben kidolgozták egy elképzelt "omega" nevű vírusváltozat megjelenésekor bevezetendő intézkedéseket, és a jelenlegi helyzetben felhasználják ennek a gyakorlatnak a tanulságait.



Első lépésként minden afrikai országból az utóbbi napokban visszatért izraeli állampolgárt (Marokkó és Egyiptom kivételével) berendelnek azonnali PCR-tesztre, és negatív eredményének kézhez vételéig házi karanténban kell tartózkodniuk. 10 millió, az új vírustörzs azonosítására szolgáló különleges PCR-készletet vásárolnak, és megkezdik a szennyvíz mintáinak vizsgálatát az új változat okozta esetleges tünetmentes megbetegedések kimutatására.



Emellett száz óvodában kísérleti jelleggel levegőszűrőket szerelnek fel, és szombat este ismét összeül majd a koronavírus ügyeivel foglalkozó kabinet, hogy esetleges további korlátozásokról döntsenek.



Csütörtökön 528 új vírushordozót azonosítottak mintegy 80 000 teszt elvégzésével Izraelben. A pozitív esetek aránya a tesztelésnél 0,69 százalékos volt, noha a negyedik hullám csúcsán, szeptember elején még a 8 százalékot is meghaladta ez a mutató.



A súlyos betegek száma csütörtökön 120 volt, közülük 72-en vannak lélegeztetőgépen. A járvány megjelenése óta a mintegy 9,4 millió lakosú országban 1 341 541 fertőzöttet regisztráltak a hatóságok.



Izraelben tavaly december vége óta 6 299 237 tizenkét évesnél idősebb személyt oltottak már be legalább egyszer a Pfizer/BioNTech vakcinájával, ez az ország lakosságának 67,74 százaléka.



Augusztusban a védettség növelésére, a delta hullám megfékezésére újabb, harmadik oltási kampányt indítottak azok számára, akik legalább öt hónappal korábban megkapták már a második oltást. A kampány nyomán eddig 4 066 789-en vették fel a harmadik adag vakcinát, ami a lakosság 43,72 százalékát jelenti.



Jelenleg Izraelben 7167 aktív fertőzöttet tartanak nyilván, és 166-an vannak közülük kórházban. A SARS-CoV-2-koronavírus okozta betegségben (Covid-19) tavaly február óta 8182-en, az utóbbi 7 napban 12-en haltak meg Izraelben.

MTI