Törvényen kívüli szerveződésnek nyilvánította a Hamászt a brit kormány

2021. november 26. 19:23

Törvényen kívüli szerveződéssé nyilvánította pénteken a Gázai övezetben hatalmon lévő Hamász iszlamista csoportot a brit kormány, miután a londoni alsóház az erről beterjesztett rendeletet jóváhagyta.

Az Egyesült Királyság területére vonatkozó intézkedés azt jelenti, hogy ezután súlyos bűncselekménynek számít a csatlakozás a brit kormány által militáns iszlamista terrorszervezetnek minősített csoporthoz, és az is, ha valaki másokat a Hamász támogatására biztat.



A nemrégiben szigorított brit terrorizmusellenes törvény alapján 14 évig terjedő szabadságvesztéssel sújthatók, akiket e két vádpontban a brit bíróságok bűnösnek találnak.



A brit belügyminisztérium a londoni alsóháznak éppen egy hete beterjesztett, pénteken jóváhagyott rendelete indoklásában hangsúlyozta, hogy a Hamász rendszeresen Izrael megsemmisítésére felhívó nyilatkozatokat tesz, az iszlám törvényalkalmazáson, a saríán alapuló iszlám palesztin állam létrehozására törekszik, és terrorcselekmények részese.



A szervezet katonai szárnyát a brit kormány már húsz évvel ezelőtt törvényen kívül helyezte, de a brit belügyminiszter által elvégzett új helyzetértékelés arra az eredményre jutott, hogy az intézkedést a Hamász egészére, vagyis a szervezet politikai szárnyára is ki kell terjeszteni a brit lakosság és a nemzetközi közösség védelme, a terrorizmus elleni globális küzdelem támogatása jegyében - áll a rendelkezés indoklásában.



Priti Patel belügyminiszter a rendeletet beterjesztő múlt heti alsóházi felszólalásában kiemelte, hogy a Hamásznak komoly eszköztára van terrorcselekmények elkövetésére, jelentős mennyiségű fejlett fegyverzethez fér hozzá, és terrorcselekményekre kiképző létesítményei is vannak.



A Hamász katonai szárnyát a brit kormány 2001 márciusában helyezte törvényen kívül. London akkori megítélése szerint különbség volt a szervezet katonai és politikai szárnya között, ez azonban a brit kormány felülvizsgált állásfoglalása szerint "mesterséges különbségtétel" volt, mivel a Hamász egységes szervezetként készít elő és hajt végre terrorcselekményeket, szervezeti szinten vesz részt ilyen támadásokban, illetve biztat másokat ilyen cselekmények elkövetésére.



A Hamász a 78. olyan terrorcsoport, amelyet a brit kormány törvényen kívül helyezett.

MTI