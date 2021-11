Belgiumban megjelent az új dél-afrikai koronavírus-variáns

2021. november 26. 19:25

Belgiumban kimutatták a koronavírus új, a Dél-afrikai Köztársaságban felfedezett variánsát, ami miatt a belga kormány a térségből érkező utazókra vonatkozó korlátozásokra készül, egyben újabb megszigorító intézkedéseket vezet be a járvány megfékezésére - közölte a La Libre Belgique című francia nyelvű belga napilap pénteken.

Frank Vandenbroucke belga egészségügyi miniszter pénteken közölte, hogy a koronavírus minden eddiginél fertőzőbbnek tartott új, B.1.1.529 kódjelű változatának eddig egy pozitív esetéről tudnak Belgiumban. A fertőzést egy külföldről hazatérő utas november 22-én végzett vírustesztje mutatta ki - tette hozzá.



Alexander De Croo belga miniszterelnök pénteken tartott sajtótájékoztatóján közölte: a belga kormány új korlátozásokat szándékozik bevezetni a dél-afrikai térségből érkező utazók számára. Ezek között 10 napos kötelező karantén, a nem belga állampolgárok, vagy az érvényes tartózkodási engedéllyel nem rendelkezők esetében pedig beutazási tilalom szerepel. A belga miniszterelnök nem részletezte, hogy a beutazási korlátozás mely országokból érkezőket érinti.



De Croo egyúttal a koronavírus-járvány megfékezését célzó újabb és szigorúbb szabályok azonnali hatályú bevezetését jelentette be. Közölte: a bárok és éttermek reggel 5 és éjjel 23 óra között lehetnek nyitva, fogyasztás csakis asztalnál ülők számára engedélyezett. Az éjszakai szórakozóhelyek, diszkók és tánctermek bezárnak. A zárt térben tartott nyilvános rendezvényeken csakis ülőhelyek engedélyezettek, korlátozott létszám és a látogatók védettségi igazolványának felmutatása mellett. Ez a szabály érvényes az esküvők és temetések esetében is. A rendelkezés a magánlakásokban tartott találkozókra nem vonatkozik.



A szabadtéri nyilvános rendezvények létszámkorlátozás, valamint a távolságtartásra vonatkozó szabály betartása mellett lehetségesek. Sporteseményt zárt térben csakis közönség nélkül tarthatnak, de a 18 év alatti sportolókat a szüleik elkísérhetik. Az iskolákban ismét kötelező lesz a maszkviselés, rendszeresen szellőztetni kell, és gyakran kell koronavírus-tesztet végezni mind a diákoknak, mind az oktatóknak. A távmunkára vonatkozó szabályok szerint a munkavállalók hetente egyszer mehetnek be a munkahelyükre, december 19-től pedig legfeljebb kétszer.



A 65 év felettiek, az egészségügyi dolgozók, az immunhiányos betegek, valamint az egydózisú Johnson & Johnson vakcinával beoltottak emlékeztető oltása után a lehető leghamarabb, a teljes belga lakosságnak további adag védőoltást kell kapnia - tette hozzá a belga kormányfő.



A belga közegészségügyi intézet pénteki tájékoztatása szerint a koronavírussal újonnan regisztrált fertőzöttek napi átlagos száma 16 762 volt az elmúlt hétnapos időszakban. Ez 47 százalékos emelkedést jelent az előző hét adataihoz képest. Kórházba naponta átlagosan 303 embert szállítanak a fertőzés miatt, 22 százalékkal többet, mint a múlt héten. Jelenleg 3462 embert ápolnak kórházban koronavírussal, közülük 669 beteg fekszik intenzív osztályon. Mindkét adat jelentősen emelkedett a hét folyamán. Átlagosan naponta 37-en halnak meg Belgiumban a koronavírus okozta Covid-19 betegség szövődményeiben, 16 százalékkal többen, mint az előző hétnapos időszakban.



A járvány kezdete óta 1 millió 679 ezer 861 fertőzöttet vettek nyilvántartásba és 26 793-an estek a SARS-CoV-2 koronavírus áldozatául Belgiumban.

MTI